Selena Gomez wzięła ślub! W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z uroczystości

2025-09-28

Stało się! Selena Gomez i jej ukochany Benny Blanco wzięli ślub. Para uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała zdjęcia z prywatnej uroczystości. Ceremonia odbyła się 27 września 2025 r. w Santa Barbara i wśród zaproszonych gości nie zabrakło największych gwiazd. Selena Gomez we roli panny młodej wyglądała przepięknie. Zobaczcie zdjęcia.

  • Po rocznym związku Selena Gomez i Benny Blanco zaręczyli się w grudniu 2024 roku.
  • 27 września 2025 r. w Santa Barbara odbył się ślub, na którym bawiło się 170 gości, w tym wiele znanych osobistości.
  • Selena Gomez, ubrana w suknię Ralpha Laurena, podzieliła się zdjęciami z ceremonii, ukazując swój szczęśliwy dzień.
Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub

Na ten dzień z zapartym tchem czekała nie tylko Selena Gomez, ale też miliony jej fanów na całym świecie. Para zaręczyła się w grudniu 2024 roku po zaledwie roku randkowania. Od tamtej pry trwały przygotowania do ceremonii i stało się! Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub. Ceremonia odbyła się 27 września 2025 r. w romantycznej scenerii Santa Barbara. W tym ważnym dniu parze towarzyszyli najbliżsi, przyjaciele, ale nie zabrakło też gwiazd. W sumie na ślubie Gomez i Blanco pojawiło się aż 170 osób. Wśród zaproszonych pojawiły się gwiazdy światowego formatu, jak Taylor Swift, Paris Hilton czy Ed Sheeran. Na uroczystości obecna była też ekipa z serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" - Martin Short i Steve Martin.

Jak wyglądała Selena Gomez w dniu swojego ślubu?

Choć ślub Seleny Gomez i Benny'ego Blanco był uroczystością prywatną, na którą nie zostały zaproszone media, to panna młoda jeszcze tego samego dnia tuz po ceremonii uchyliła rąbka tajemnicy i dodała zdjęcia, na których uwieczniono detale jej kreacji. Jak wyglądała Selena Gomez w roli panny młodej? Gwiazda postawiła na klasyczną elegancję: suknię halter od Ralpha Laurena wykonaną z jedwabnej satyny, ręcznie drapowaną i zdobioną haftem, do tego bukiet konwalii. Na uszach miała platynowo-diamentowe kolczyki Tiffany & Co. Z kolei pan młody postawił na czarny smoking od Ralpha Laurena. 

Gomez opublikowała zdjęcia ze swojego ślubu

Selena Gomez tuż po ceremonii podzieliła się z fanami zdjęciami ze swojego ślubu. 

"9.27.25" - tak krótko pierwsze zdjęcia i wideo z uroczystości podpisała na Instagramie gwiazda. Tym samym jasno potwierdziła datę swojego ślubu. Fotografie dosłownie emanują miłością, czułością, ale też spokojem. Widać po nich, że Selena jest naprawdę szczęśliwa.

Selena Gomez i Benny Blanco. Historia miłości

Odkąd Selena Gomez i Benny Blanco oficjalnie potwierdzili swój związek w grudniu 2023 roku, fani byli zachwyceni. Jednak ich historia sięga o wiele dalej – para współpracowała ze sobą przy wielu hitach Seleny, takich jak "Same Old Love", "Kill Em with Kindness" i "Trust Nobody", a także przy "I Can't Get Enough" (2019) i "Single Soon" (2023). Wiele wskazuje na to, że to właśnie podczas pracy nad tymi ostatnimi piosenkami narodziło się uczucie. Zaręczyli się w grudniu 2024 roku. Jakiś czas temu Benny Blanco przyznał w wywiadzie, że od razu wiedział, że Selena jest tą jedyną i że spędzi z nią resztę życia. I tak też się stało!

