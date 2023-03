Selena Gomez znów wrzuca naturalne zdjęcia! Hailey Bieber nie wytrzyma?

Selena Gomez pokazała naturalne fotki bez grama makijażu! Hailey Bieber poczuje się sprowokowana i odpowie?

Awantura wokół Hailey Bieber i Seleny Gomez była jedną z największych showbiznesowych dram 2023 roku! Parę tygodni temu fani Seleny Gomez zaczęli publikować na TikToku filmy z "dowodami" na to, że żona Justina Biebera obsesyjnie naśladuje byłą ukochaną męża, a jednocześnie w zakamuflowany sposób ją hejtuje. Pokazywano, że Hailey zrobiła sobie identyczny tatuaż za uchem co Selena, że kopiuje jej stylizacje... A największa burza rozpętała się, kiedy w nagraniu zamieszczonym przez Hailey dopatrzono się komentarza do naturalnych fotek Seleny, która nieco przytyła, za co oberwało jej się od obserwatorów. "Nie mówię, ze na to zasłużyła, ale Bóg ma zawsze dobre wyczucie czasu" - śpiewała żona Biebera z koleżankami. Odczytano to jako przytyk w stronę Seleny, a w dodatku Selena zdawała się sugerować, że tak właśnie jest, pisząc do fanów: "Nic się nie stało, bądźcie mili dla wszystkich".

Czy teraz postanowiła sprowokować Hailey? Czy Hailey odpowie? Na Instagramie Seleny Gomez pojawiły się nowe, naturalne selfies! Gwiazda pokazała swoim fanom twarz bez grama makijażu. Jest naturalnie piękna, choć nie wygląda, jak gdyby właśnie zeszła z czerwonego dywanu. Pozostaje czekać na reakcję Hailey! Przypomnijmy, że Justin Bieber był pierwszą miłością Seleny. Para rozstała się w 2018 roku i zaledwie po dwóch miesiącach oświadczył się Hailey.

