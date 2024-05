Trzech śmiałków wyruszyło w niezwykły rejs z Poznania do Bałtyku. Mają ważny cel

115 tys. zł stracił mieszkaniec Gniezna, dając się oszukać metodą "na pracownika banku". Wszystko działo się w poniedziałek, 6 maja, gdy z mężczyzną skontaktował się podający się za pracownika placówki Adam Adamski. Oszust wmówił 51-latkowi, że pieniądze z jego konta, gdzie trzymała swoje środki również jego matka, są zagrożone, dlatego należy je przelać BLIK-iem na rachunek techniczny.

- Rozmówca nakłonił mężczyznę, by ten 3-krotni wypłacał pieniądze z banku i wpłacał we wpłatomacie. W ten sposób 51-latek pozbył się kwoty 115 tysięcy złotych. Gdy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, było już za późno. Pieniądze trafiły na konto oszusta - informuje policja w Gnieźnie, dodając, że w czwartek, 9 maja, doszło do kolejnego oszustwa. 46-letni mieszkaniec miasta stracił 8 200 złotych. Dalsza część tekstu poniżej.

Mafia "wnuczków" rozbita. Wielka akcja policji, 5 zatrzymanych za oszustwa i narkotyki