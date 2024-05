Wciągał kobiety do samochodu. Jedną najpierw zrzucił z roweru, a potem probówał porwać

Pan Wacław z Poznania ma 98 lat i wciąż pracuje! Niesamowity wynik. To absolutny rekord

Do tych wstrząsających wydarzeń miało dojść na początku maja. To właśnie wtedy policjanci z Sompolna w powiecie konińskim otrzymali pierwsze zgłoszenie.

49-letnia kobieta jechała rowerem w miejscowości Zakrzewek, gdy nagle drogę zajechał jej samochód. Z auta wysiadł mężczyzna, który zrzucił kobietę z roweru, a następnie próbował wciągnąć do samochodu. Nie udało mu się to, bo 49-latka się broniła, gryząc napastnika. To sprawiło, że mężczyzna zrezygnował ze swoich działań.

Do drugiego identycznego zdarzenia doszło w miejscowości Osiek Mały. Mężczyzna zaatakował bezbronną kobietę, która później zgłosiła się na policję. Drugie zawiadomienie złożyła również 49-latka. Dzięki temu, policjanci zatrzymali tydzień później 26-letniego mężczyznę. Na razie usłyszał on zarzut usiłowania rozboju, jednak wszystko jeszcze może ulec zmianie. Prokuratura Rejonowa w Kole zdecydowała o środku zapobiegawczym wobec 26-latka. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.