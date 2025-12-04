Auto uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach! Kierowca nie przeżył

Anna Kisiel
2025-12-04 12:19

Koszmarne sceny na drodze krajowej nr 12 w okolicach miejscowości Bielawy w powiecie pleszewskim. Samochód elektryczny uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Jak podaje Radio Eska, kierowca zginął na miejscu.

  • Na drodze krajowej nr 12 (trasa Kalisz-Pleszew) doszło do tragicznego wypadku.
  • Kierowca samochodu elektrycznego marki Skoda zginął na miejscu po uderzeniu w drzewo.
  • Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogło być wyprzedzanie.
  • Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, a policja ustala szczegółowe przyczyny zdarzenia.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 4 grudnia, kilka minut po godzinie 9:00. Jak przekazał Radio Eska, wielkopolscy strażacy otrzymali zgłoszenie o rozbitym aucie elektrycznym na DK 12 na wysokości Bielaw. 

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca wyprzedzał inny pojazd, po czym wrócił na prawy pas ruchu, a następnie uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Kierowca zginął na miejscu. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. 

Na miejscu zdarzenia pracują cztery zastępy straży pożarnej, a także policja i służby ratunkowe. Kierowcy przejeżdżający przez ten odcinek drogi muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Teraz okoliczności zdarzenia zbada pleszewska policja pod nadzorem prokuratora.

