Tajemnicza śmierć 49-latka w Turku. Policja znalazła nóż, zatrzymano 25-letniego syna ofiary

We wtorkowe popołudnie (2 grudnia) doszło do rodzinnej tragedii. W mieszkaniu znaleziono zakrwawione ciało 49-letniego mężczyzny. Wśród zabezpieczonych dowodów znalazł się nóż, a jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 25-letniego syna ofiary.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 grudnia około godziny 15:30. Jak informuje Fakt, policja, która przybyła na miejsce, natychmiast rozpoczęła oględziny i zabezpieczanie śladów. Wśród odnalezionych dowodów znajdował się nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Funkcjonariusze szybko przystąpili do działania i tego samego dnia zatrzymali 25-letniego mężczyznę – syna zmarłego.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że zatrzymany był trzeźwy. Aby ustalić, czy nie znajdował się pod wpływem innych substancji, pobrano od niego próbki krwi do badań. Mężczyzna przebywa obecnie w policyjnym areszcie i oczekuje na przesłuchanie.

Dziennikarze Faktu dotarli do informacji o tym, że w przeszłości w domu ofiary dochodziło do policyjnych interwencji. Rok temu rodzina miała założoną Niebieską Kartę, jednak w ostatnich miesiącach służby nie odnotowały żadnych zgłoszeń dotyczących konfliktów czy przemocy.

Na miejscu wciąż pracują technicy kryminalistyki oraz śledczy, którzy analizują zabezpieczony materiał dowodowy. Kluczowe dla sprawy będą wyniki sekcji zwłok 49-latka, która ma zostać przeprowadzona w środę, 3 grudnia. To ona ma jednoznacznie określić przyczynę śmierci mężczyzny.

