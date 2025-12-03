Pożar auta na parkingu, obok leżało ciało! Wstrząsająca tragedia w Poznaniu

We wtorek, 2 grudnia, około godziny 12:30, na parkingu przy ulicy Roboczej w Poznaniu doszło do pożaru samochodu osobowego.

Po ugaszeniu pożaru, strażacy znaleźli zwłoki mężczyzny przy pojeździe.

Na miejsce skierowano prokuratora i biegłych, którzy mają ustalić przyczynę śmierci mężczyzny i okoliczności pożaru.

Przyczyny pożaru są nieznane, a policja apeluje o zgłaszanie się świadków zdarzenia.

We wtorek, 2 grudnia, około godziny 12:30 służby zostały zaalarmowane o pożarze samochodu osobowego stojącego na parkingu przy ulicy Roboczej w Poznaniu. Jak przekazał w rozmowie z Głosem Wielkopolskim podkom. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej doszło do szokującego odkrycia.

– Strażacy po przeprowadzonej akcji gaśniczej znaleźli przy pojeździe zwłoki mężczyzny. Policyjna grupa śledcza pracuje na miejscu – poinformował Paterski.

Na parking natychmiast skierowano prokuratora oraz biegłych z zakresu pożarnictwa i medycyny sądowej. Ich zadaniem jest ustalenie, czy mężczyzna zginął w wyniku pożaru, czy też jego śmierć nastąpiła wcześniej, a ogień jedynie zniszczył miejsce zdarzenia.

Służby podkreślają, że okoliczności tragedii są wciąż niejasne.

– Na tę chwilę przyczyny pożaru są nieznane. Nadpaleniu uległy dwa sąsiednie pojazdy. Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – dodał rzecznik poznańskiej policji.

Teren parkingu został odgrodzony, a śledczy zabezpieczają ślady i analizują nagrania z monitoringu. Mieszkańcy okolicy nie ukrywają niepokoju – rzadko bowiem dochodzi tu do tak dramatycznych sytuacji.

Na ten moment nie ujawniono tożsamości zmarłego ani jego wieku. Policja czeka na wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy mężczyzna zginął w wyniku pożaru, czy też mamy do czynienia z jeszcze bardziej skomplikowaną sprawą.