Tragedia w Herbach. Biegli nie wiedzą, jak zginęli dwaj chłopcy. Konieczne będą dodatkowe badania

Tragedia w Herbach. 31-latka pozbawiła życia swoje dzieci, później targnęła się na swoje

Do tej potwornej tragedii w Herbach doszło w majówkę. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 31-letniej kobiety i jej dwóch synów w wieku 3 i 5 lat. Makabrycznego odkrycia dokonał sąsiad rodziny, którego mąż kobiety poprosił, by sprawdził czy z jego rodziną wszystko jest w porządku. Nie mógł bowiem dodzwonić się do żony.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lublińcu, która wszczęła dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy pozbawienia życia dwóch chłopców. W trakcie drugiego postępowania, śledczy będą ustalać, czy ktoś namawiał kobietę do targnięcia się na życie. Prokuratura zleciła sekcję zwłok zarówno kobiety, jak i jej synów. Badania odbyły się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Niestety, nie dały odpowiedzi na wszystkie pytania.

Biegli nie mieli wątpliwości, co było przyczyną śmierci kobiety. Jak przekazał prokurator Tomasz Ozimek, rzeczni Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w rozmowie z "uper Expressem": - Przyczyną zgonu kobiety, było targnięcie się przez nią na własne życie. Biegli wykluczyli udział osób trzecich.

- Biegli nie byli natomiast pewni, co do mechanizmu śmierci dzieci. Dlatego konieczne będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych i histopatologicznych, na które trzeba będzie poczekać kilkanaście dni - dodaje prok. Ozimek.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.