i Autor: Archiwum Wypadek na budowie w Tychach. Mężczyzna stracił rękę w maszynie. Lądował LPR

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Wypadek na budowie, mężczyzna stracił rękę w maszynie! 30-latek trafił do szpitala

Do koszmarnego wypadku doszło na placu budowy w Tychach. Jednemu z pracowników maszyna wciągnęła rękę. W trakcie trwania akcji udzielania pomocy przez medyków, 30-latek był przytomny. Śmigłowcem LPR przetransportowano go do szpitala urazowego w Sosnowcu.