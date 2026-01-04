Tragiczny finał kąpieli. Kobieta znaleziona nieprzytomna w wannie

Rzeczniczka prasowa komendy wojewódzkiej PSP w Katowicach bryg. Aneta Gołębiowska poinformowała, że kobieta została znaleziona nieprzytomna w wannie, a strażacy prowadzili resuscytację do czasu przyjazdu karetki pogotowia, jednak nie udało się przywrócić funkcji życiowych.

- Wykonane przez strażaków pomiary wykazały wysokie stężenie tlenku węgla w łazience. Prawdopodobnie przyczyną emisji czadu był niesprawny piecyk gazowy – dodała Gołębiowska.

Czad – cichy zabójca. Jak się przed nim uchronić?

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Jak uniknąć zatrucia czadem? Strażacy apelują o czujność

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych. Strażacy nieustannie apelują o montowanie w budynkach czujników czadu. Jak podkreślają nieraz ratują one życie lub zdrowie.

