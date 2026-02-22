"Ku*wy je*nięte!" Takie słowa kierował do policjantów. Mężczyzna trafił do więzienia [WIDEO]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-22 7:59

"Ku*wy je*nięte!" - takie i inne liczne wyzwiska skierował do policjantów pasażer osobówki w Bytomiu. Z uwagi na wulgarne zachowanie, funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę. Finał interwencji okazał się zaskakujący. Pasażer auta okazał się osobą poszukiwaną. Z kolei siedzący za kierownicą 30-latek miał w swoim organizmie ponad promil alkoholu. Zobacz nagranie.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • Policjanci z Katowic patrolowali bytomskie Szombierki, kiedy natknęli się na nietypową sytuację.
  • Pasażer samochodu zaczął wulgarnie krzyczeć w stronę funkcjonariuszy, co doprowadziło do zatrzymania pojazdu.
  • Okazało się, że pasażer był poszukiwany, a kierowca prowadził pod wpływem alkoholu.

Interwencja w Szombierkach. Wulgarny pasażer przykuł uwagę policjantów

Funkcjonariusze z katowickiego Oddziału Prewencji Policji patrolowali kilka dni temu bytomską dzielnicę Szombierki. Podczas legitymowania osób w miejscu publicznym jeden z pasażerów przejeżdżającego auta zaczął kierować w stronę mundurowych wulgarne okrzyki. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli.

- Mężczyzna, który swoim zachowaniem wywołał reakcję mundurowych... okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w związku z uchylaniem się od odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za popełnione oszustwa. Od kierującego pojazdem 30-latka wyczuwalna była woń alkoholu - relacjonują katowiccy policjanci.

Badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Zaskakujący finał interwencji. Teraz o dalszych losach mężczyzny zdecyduje sąd

O dalszych konsekwencjach wobec zatrzymanych rozstrzygnie sąd. Kierowcy, który prowadził w stanie nietrzeźwości, grozi do trzech lat pozbawienia wolności zgodnie z art. 178a kodeksu karnego. Pasażer trafił już do aresztu, gdzie – decyzją sądu – odbędzie dwuletnią karę.

Policja ponownie przypomina, że alkohol znacząco obniża zdolność koncentracji i refleks. Spowalnia reakcje i utrudnia właściwą ocenę sytuacji na drodze.

- Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu! Pijany kierowca to ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowco, bądź rozsądny! - dodają funkcjonariusze.

