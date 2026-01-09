Paraliż na dworcu w Katowicach! Pociągi stanęły, znamy przyczynę awarii

W piątek rano, około godziny 7:50, na stacji w Katowicach doszło do awarii sieci trakcyjnej, która spowodowała poważne utrudnienia w ruchu kolejowym.

Awaria zablokowała wjazd pociągów do Katowic od strony Chorzowa, Mysłowic oraz Sosnowca. Ruch odbywał się wyłącznie od strony Katowic Ligoty.

Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na kluczowych odcinkach, a bilety Kolei Śląskich są honorowane w pojazdach GZM. Utrudnienia mogą potrwać do godzin popołudniowych.

Awaria sieci trakcyjnej w Katowicach. Co było przyczyną porannego paraliżu?

Do zdarzenia, które wywołało chaos na torach, doszło w piątek około godziny 7:50. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, podczas uruchamiania lokomotywy na terenie stacji Katowice doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Ten z pozoru niewielki incydent miał katastrofalne skutki dla całego węzła kolejowego. Awaria sprawiła, że na stację nie mogły wjechać pociągi z najważniejszych kierunków – od strony Chorzowa, Mysłowic oraz Sosnowca.

Jak przekazał w komunikacie rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, ruch kolejowy przez wiele godzin odbywał się wyłącznie od strony stacji Katowice Ligota. Na miejscu natychmiast pojawiły się zespoły techniczne, które rozpoczęły walkę z czasem, by jak najszybciej wymienić uszkodzone elementy infrastruktury i przywrócić normalne kursowanie pociągów. Dwa składy Kolei Śląskich, które awaria uwięziła na torach przed wjazdem na stację, po pewnym czasie bezpiecznie dowiozły pasażerów na perony.

Komunikacja zastępcza i honorowanie biletów. Jak podróżować po awarii w Katowicach?

Koleje Śląskie podjęły działania mające na celu pomoc podróżnym. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na najbardziej newralgicznych odcinkach: Chorzów Batory – Katowice, Mysłowice – Katowice oraz Sosnowiec Główny – Katowice. Co więcej, aby ułatwić przemieszczanie się po aglomeracji, bilety Kolei Śląskich są honorowane we wszystkich pojazdach Transportu GZM. To kluczowa informacja dla osób, które muszą dotrzeć do pracy lub szkoły.

Prace naprawcze przyniosły pierwszy efekt około godziny 9:30, kiedy to udało się przywrócić napięcie w sieci. To pozwoliło na stopniowe wznawianie ruchu pociągów z wykorzystaniem trakcji elektrycznej. Mimo to, do czasu zakończenia wszystkich prac, część składów wciąż musi przejeżdżać przez stację z pomocą lokomotyw spalinowych, co może generować dalsze opóźnienia. W rozmowie z PAP rzecznik Kolei Śląskich wyraził nadzieję, że sytuację uda się opanować przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. - O ile nie pojawią się kolejne awarie – pociągi Kolei Śląskich podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego będą jeździły punktualnie – przekazał Bartłomiej Wnuk.

W Sosnowcu powołano specjalny zespół złożony z przedstawicieli zarządcy infrastruktury oraz przewoźników, który na bieżąco koordynuje ruch i podejmuje decyzje mające na celu utrzymanie sprawnej komunikacji. Pasażerowie proszeni są o śledzenie komunikatów na stacjach i przystankach oraz w serwisie Portal Pasażera, gdzie publikowane są aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów.