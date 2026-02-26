Nowy projekt Dominika i jego partnerki w centrum miasta

Oferta gastronomiczna Tarnowskich Gór powiększa się o nowy punkt zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza 11. Twórcy tego miejsca pragną stworzyć przestrzeń wykraczającą poza zwykłe serwowanie deserów, stawiając na przyjazną atmosferę sprzyjającą integracji mieszkańców. "Ciacho Miśtrz" to autorski projekt Dominika i jego partnerki, bazujący na wieloletnim doświadczeniu cukierniczym. Para podkreśla, że ich wyroby opierają się wyłącznie na naturalnych składnikach oraz sprawdzonych, domowych recepturach.

„Nadeszła pora, żeby robić coś swojego i inaczej niż wszyscy dookoła. Chcemy serwować mistrzowskie, domowe wypieki, które cieszą smakiem i wyglądem” – mówią w rozmowie z redakcją "ESKI" właściciele.

Oferta lokalu Ciacho Miśtrz przy ulicy Sienkiewicza

Podstawą menu będą tradycyjne torty oraz coraz popularniejsze monoporcje podawane w wygodnych pudełeczkach. Właściciele przygotowują również propozycje dla klientów o specyficznych wymaganiach dietetycznych, w tym planowane warianty bez laktozy oraz z obniżoną zawartością glutenu. Oprócz słodkości goście mogą liczyć na gorące napoje, takie jak kawa, herbata czy czekolada, a także świeże drożdżówki idealne na poranny posiłek w drodze do pracy. Kameralne wnętrze pomieści około 10–15 osób, co ma zapewnić przytulny, domowy klimat.

Wizja założycieli wykracza poza standardową działalność kawiarnianą. W planach są warsztaty kulinarne oraz spotkania z lokalnymi twórcami rękodzieła, co ma uczynić lokal centrum inspiracji. – Moim marzeniem jest budowanie społeczności wokół miejsca, w którym każdy będzie chciał spędzać czas, uczyć się i smakować nowe rzeczy – mówi partnerka Dominika. Warto dodać, że wizualizacje nowej kawiarni, sąsiadującej z dworcem autobusowym, można już oglądać w sieci.

Zobaczcie kawiarnię na zdjęciach:

Kiedy otwarcie cukierni Dominika i jego partnerki?

Inauguracja lokalu zaplanowana jest na pierwszą połowę marca 2026 roku, choć ostateczny termin uzależniony jest od uzyskania niezbędnych zgód ze strony sanepidu. Właściciele radzą, aby śledzić ich profile w mediach społecznościowych, gdzie pojawi się oficjalny komunikat o starcie działalności. Połączenie zawodowych umiejętności cukierniczych Dominika z wizją miejsca z duszą stwarza szansę na powstanie nowego ulubionego punktu mieszkańców poszukujących relaksu i naturalnych smaków.

Zmiany w gastronomii: Akira Sushi, Fit Cake i JazzPresso

Krajobraz gastronomiczny Srebrnego Miasta przeszedł w ostatnim czasie istotne przeobrażenia. Z końcem lutego działalność na Rynku zakończyła restauracja "4 Pory Dnia", a jej lokalizację przejmie niebawem "Akira Sushi & Ramen Tarnowskie Góry", przenosząc się z pobliskiego adresu po latach obecności pod numerem 18. Minione tygodnie przyniosły także inne debiuty. Przy ulicy Piłsudskiego serwowanie zdrowych wypieków bez alergenów rozpoczęła kawiarnia "Fit Cake", natomiast na Osadzie Jana drzwi dla gości otworzył muzyczny lokal "JazzPresso Cafe".