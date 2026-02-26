Natasza Urbańska: Lata lecą, a ona coraz młodsza

Natasza Urbańska (48 l.) od dawna obecna jest w polskim show-biznesie. Jako nastolatka związała się z teatrem muzycznym Studio Buffo i szybko udowodniła, że ma wszystko, co potrzebne do zrobienia kariery - urodę, talent i charyzmę. Szczególnie głośno zrobiło się o niej za sprawą związku z Januszem Józefowiczem (66 l.).

Ambitna artystka nieustannie pracuje nad swoim rozwojem. Natasza Urbańska jest też stałą uczestniczką branżowych imprez oraz różnych programów telewizyjnych. Do niedawna była jurorką w "The Voice Kids". Gdy kilka miesięcy temu pożegnała się z fotelem jurora w programie TVP2, zapowiedziała, że pracuje nad kolejnymi projektami.

Jednym z nich był jej jubileusz! W ubiegłym roku Urbańska obchodziła bowiem 30-lecie pracy artystycznej! W połowie listopada odbyły się dwa wyjątkowe koncerty, podczas których artystka podsumowała swoją karierę. Zaprezentowała przy tym nie tylko swój wokalny i aktorski talent, ale też taneczne umiejętności.

Natasza Urbańska w kusym bikini

Zapracowana gwiazda chętnie pakuje walizki i wyjeżdża z Polski. Relacjami z wypadów rzetelnie dzieli się na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 190 tyś osób. Natasza Urbańska obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z pięknej pogody znalazła chwilę na relaks nad wodą. W czwartkowe popołudnie zamieściła zdjęcie, które rozgrzało internautów!

Urbańska pozuje na nim ubrana jedynie w kuse, wzorzyste bikini. Pod zdjęciem od razu zaroiło się od komplementów! Patrząc na fotkę z plaży trudno uwierzyć, że piosenkarka w ubiegłym roku skończyła 48 lat!

