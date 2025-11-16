Natasza Urbańska: 30-lecie kariery artystycznej

Natasza Urbańska (48 l.) od dawna obecna jest w polskim show-biznesie. Jako nastolatka związała się z teatrem muzycznym Studio Buffo i szybko udowodniła, że ma wszystko, co potrzebne do zrobienia kariery - urodę, talent i charyzmę. Szczególnie głośno zrobiło się o niej za sprawą związku z Januszem Józefowiczem (66 l.).

Artystyczny duet potrafił narobić sporo szumu w show-biznesie, a Janusz Józefowicz robi naprawdę wiele, by o jego pięknej żonie było głośno. Natasza Urbańska jest stałą uczestniczką branżowych imprez oraz różnych programów telewizyjnych. Do niedawna była jurorką w "The Voice Kids".

Gdy kilka miesięcy temu pożegnała się z fotelem jurora w programie TVP2, zapowiedziała, że pracuje nad kolejnymi projektami. Jednym z nich był jej jubileusz! W tym roku Natasza Urbańska obchodzi bowiem 30-lecie pracy artystycznej!

Natasza Urbańska zachwyciła na koncercie

Ten wyjątkowy jubileusz świętowała w miejscu, które pozwoliło jej na artystyczny rozwój - Teatrze Buffo. Kilka tygodni temu zapowiedziała, że odbędą się dwa koncerty - 15 i 16 listopada.

Kochani! 2025 to rok mojego 30 letniego jestestwa na scenie ! Ja sama w to nie mogę uwierzyć! Przede mną wiele zaplanowanych projektów na najbliższe lata, ale z okazji jubileuszu chciałabym dla Was zagrać wyjątkowe koncerty w miejscu, w którym to wszystko się zaczęło. Co Wy na to? Moje 30 lat - przekazała na Instagramie.

Natasza Urbańska w niezwykły sposób podsumowała trzy dekady swojej owocnej kariery. Na deskach teatru zaprezentowała swoje największe przeboje, fragmenty spektakli oraz światowe przeboje, które ukształtowały jej twórczość. Na scenie artystce towarzyszył Kamil Bednarek. Urbańska udowodniła przy okazji, że dla niej wiek to tylko liczba, a scena to jej żywioł! Patrząc na zdjęcia z koncertu trudno uwierzyć, że w tym roku skończyła 48 lat!

