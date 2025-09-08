Córka Nataszy Urbańskiej poszła w jej ślady

Janusz Józefowicz (66 l.) i Natasza Urbańska (48 l.) tworzą zgrany związek już od ponad 20 lat. Ich relacja od samego początku wzbudzała spore kontrowersje. Parę dzieli spora różnica wieku, bo aż 18 lat. Gdy spotkali się po raz pierwszy, Natasza miała zaledwie 13 lat i brała udział w castingu do musicalu "Metro". Do zespołu Teatru Buffo dostała się cztery lata później.

Początkowo łączyły ich tylko relacje zawodowe. Jednak w wywiadach aktorka wspominała, że dla niej była to miłość od pierwszego wejrzenia. Problemem była nie tylko spora różnica wieku, ale również fakt, że Janusz Józefowicz był już w związku małżeńskim. Mówi się, że to właśnie uczucie do młodszej artystki miało wpływ na ostateczny rozpad jego dotychczasowego małżeństwa.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz udowodnili wszystkim, że miłość nie zna wieku. Pobrali się w 2008 roku, a pod koniec roku na świat przyszła ich córka. 16-letnia dziś Kalina Józefowicz ma już za sobą pierwsze doświadczenia ze sceną. Nastolatka występuje w Teatrze Buffo. Jej sławna mama podkreślała jednak, że musiała przejść szereg przesłuchań.

Córka Nataszy Urbańskiej jest zakochana. Wiemy, kim jest jej wybranek

Kalina Józefowicz ma szczęście również w miłości. Nastolatka związana jest z 15-letnim Jakubem Rutkowskim. Jej wybranek również rozwija już swoją aktorską karierę. Co więcej, ze sceną związany jest od dziecka. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiał bowiem jako sześciolatek.

Mimo młodego wieku ma już spory dorobek. Zagrał m.in. w filmach "Idź pod prąd", "Parada serc", "Kleks i wynalazek Filipa Golarza". Z kolei widzowie TVN znają go z serialu "BrzudUla 2". Rutkowski ma też doświadczenie w dubbingu. Podobnie do Kaliny związany jest z Teatrem Buffo. Występował w wielu przedstawieniach i musicalach.

