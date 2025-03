Radosna nowina w rodzinie Józefowicza! Znamy już płeć maleństwa

"Taniec z Gwiazdami". Nagłe ogłoszenie Kaczorowskiej: Gurłacz jest pierwszym mężczyzną, który jej TO zrobił!

Mocne! Afera Górniak z Pniewskim trwa! On: "trzeba było ulec", Górniak zagroziła pozwem

Allan: "Karma to suka"

Mama Brodka zrobiła TO w parku! W środku słonecznego dnia!

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska od lat są szczęśliwym małżeństwem. W sierpniu 2008 roku wzięli ślub i równolegle rozwijają swoją karierę. Janusz nadal tworzy sztuki teatralne, a Natasza zdobyła ogromne uznanie jako wokalistka. Para ma córkę, Kalinę Józefowicz, a Janusz jeszcze dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Teraz jedno z nich zrobiło im cudowną niespodziankę!

Jakub Józefowicz, syn Janusza Józefowicza poszedł w ślady ojca i rozwija się jako aktor. Słynna jest np. jego rola Łukasza w "M jak miłość", syna Marty (Dominika Ostałowska) i wnuka Barbary Mostowiak (Teresa Lipowska). Tam po wielu przygodach bohater doczekał się dwójki dzieci. Teraz życie dopisało własny scenariusz. Jakub Józefowicz naprawdę zostanie ojcem!

Jakub Józefowicz zostanie ojcem

Partnerką Jakuba Józefowicza jest Julia Mikrut i to właśnie ona pochwaliła się ciążą na swoim profilu na Instagramie na początku 2025 roku. W jednym z ostatnich postów ukochanej gwiazdora "M jak miłość" pokazała ogromny brzuszek i podała liczbę dni do porodu. To już naprawdę niedługo! Przy okazji Julia wyznała, że razem z Jakubem Józefowiczem spodziewają się narodzin córki.

Nadal do końca nie mogę pojąć, co się dzieje. Myślałam, że ciąża będzie trwała „wieczność”, a jest zupełnie inaczej. Te liczby brzmią nierealnie. A jednak, już 217 dni noszę naszą córeczkę pod sercem.

Ukochana Józefowicza ćwiczy w ciąży

Julia, ukochana Jakuba Józefowicza zajmuje się jogą i ćwiczy nawet z wielkim brzuszkiem. W ten sposób pokazuje innym kobietom, jak mogą sobie radzić w niecodziennej dla swojego ciała, sytuacji.

Rodzinie Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej, a szczególnie Kubie i Julii życzymy szczęśliwego rozwiązania i pięknej córeczki!

Sonda Natasz Urbańska i Janusz Józefowicz pokonają kryzys? TAK NIE NIE WIEM