"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najbardziej wyczekiwanych programów stacji Polsat. Każdy odcinek dostarcza widzom emocji, wzruszeń i spektakularnych występów uczestników, którzy rywalizują o Kryształową Kulę. Jednak już niedługo fani będą musieli obejść się smakiem - nowego odcinka w świąteczną niedzielę nie zobaczymy.

Poważna decyzja stacji Polsat w sprawie "Tańca z Gwiazdami"

Okazuje się, że w czasie świąt wielkanocnych nie zostanie wyemitowany nowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" - chodzi o datę 20 kwietnia 2025 roku. Według naszego informatora stacja Polsat zdecydowała się zrobić przerwę i dostosować ramówkę do świąt wielkanocnych. Oznacza to, że zarówno uczestnicy, jak i jurorzy będą mieli okazję na chwilę oddechu.

Decyzja o przerwie w emisji to nie tylko okazja do odpoczynku dla gwiazd i ich tanecznych partnerów. To także możliwość na jeszcze lepsze przygotowanie do kolejnych odcinków! Intensywne treningi i presja rywalizacji dają się we znaki wszystkim uczestnikom, dlatego dodatkowy tydzień może pomóc w dopracowaniu choreografii i nabraniu sił na dalszą walkę.

Przerwa wielkanocna oznacza jednak wydłużenie całej edycji. Finał programu, który planowany był na określony termin, przesunie się o tydzień. To jednak całkiem dobra wiadomość dla widzów, którzy zyskają więcej czasu na śledzenie rywalizacji swoich ulubionych gwiazd!

Dobra wiadomość jest też taka, że program "Taniec z Gwiazdami" wróci na antenę zaraz po świętach. Kolejny odcinek zostanie wyemitowany w standardowym terminie, a uczestnicy z pewnością przygotują widowiskowe występy, by wynagrodzić widzom tygodniową przerwę.

