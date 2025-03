Iwona Pavlović od lat jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci programu "Taniec z Gwiazdami". Znana z surowych ocen i bezkompromisowego podejścia do tańca, tym razem pokazała zupełnie inną stronę swojej osobowości. W trakcie oceny jednego z występów nieoczekiwanie zaczęła mówić o swoim ojcu, co wywołało w niej ogromne emocje.

Iwona Pavlović popłakała się w "Tańcu z Gwiazdami". "Czarna Mamba" nigdy nie roni łez!

Iwona Pavlović próbowała opanować wzruszenie, jednak w pewnym momencie łzy zaczęły płynąć po jej policzkach. To jeden z nielicznych momentów w historii programu, kiedy "Czarna Mamba" dała się ponieść emocjom na oczach milionów widzów.

Wszystko zaczęło się od jednego z występów, który był poświęcony rodzinie i wspomnieniom z przeszłości. Prezentacja wyjątkowego układu tanecznego przez Adriannę Borek i jej ojca poruszyła Iwonę Pavlović do tego stopnia, że ta podzieliła się osobistą historią. Wspomniała swojego ojca, który miał ogromny wpływ na jej życie, a także pasję do tańca.

Ile ja bym dała, żeby tak zatańczyć z moim tatą - mówiła w trakcie programu przejęta i wzruszona Iwona.

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" na długo pozostanie w pamięci widzów. Nie tylko ze względu na taneczne emocje, ale także z powodu niezwykle poruszającej chwil. Iwona Pavlović niezbyt często rozprawia o rodzinie, a tu wyjawiła bardzo wzruszające wspomnienie o ojcu. To dowód na to, że nawet osoby znane z twardego charakteru mają w sobie ogromne pokłady wrażliwości i emocji. Dzięki temu wydarzeniu jurorka pokazała zupełnie nową, bardziej ludzką twarz. Widzowie z pewnością zapamiętają ten moment jako jeden z najbardziej wzruszających w historii programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

