Agnieszka Kaczorowska zachwycona córkami w telewizji. "Mają predyspozycje"

- Dla mnie to wyjątkowy odcinek, wyjątkowy czas. Bo przyznaję szczerze, że kiedyś pojawiło się w mojej głowie takie marzenie: chciałam, żeby moje dzieci zobaczyły, jak tańczę. Były tu. Kiedy tańczyłam kilka lat temu w tym programie, nie byłam mamą, wtedy nawet nie miałam jakichś bliskich planów na to. Więc to było takie marzenie bardzo abstrakcyjne. Wczoraj, kiedy dziewczyny tutaj były, byłam wzruszona. Dzisiaj to się tak pięknie dopełniło, bo też padły te słowa o mamie. Bardzo poruszyły moje serce, bo sama jestem mamą i... No, to są takie rzeczy, dla których się żyje