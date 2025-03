Co z rozwodem Kaczorowskiej i Peli? Ona występuje w "Tańcu z Gwiazdami", on ma swoje życie. Pozwu nie będzie?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozeszli się jeszcze we wrześniu zeszłego roku, a niedługo później aktorka w programie Kuby Wojewódzkiego przyznała, że niebawem dojdzie do rozwodu. Tymczasem minęło już pół roku, a rozwodu jak nie było, tak nie ma. Co więcej, nie ma nawet pozwu rozwodowego! Nie ma i nie będzie?