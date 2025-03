Chociaż Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska rozstali się już jakiś czas temu. To były ukochany aktorki nie daje jej o sobie zapomnieć. Pela bardzo chętnie udziela teraz wywiadów - odwiedza stacje telewizyjne, a także studia podcastowe. Niedawno poruszył temat niewierności w związku. Do odpowiedzi został wywołany przez jedną ze swoich obserwatorek.

Żadne z nas nie zamknęło okna, nie zamknęło poprzedniej relacji. Wypieranie się tego, zakłamywanie rzeczywistości po to, żeby to wyglądało ładniej, jest bez sensu. Trzeba to wziąć na klatę (...) Oboje byliśmy w związkach, kiedy weszliśmy w nowy związek - mówił Pela w programie Julii Izmalkowej "Matcha Talks Love First".