Katarzyna Warnke rozpuściła włosy i to wystarczyło. Na pierwszy rzut oka była nie do poznania! Coś się zmieniło

Chociaż od rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli minęło już sporo czasu, to byli zakochani, jakoś nie mogą znaleźć sobie miejsca w nowej rzeczywistości. Zarówno Aga, jak i Maciek często w swoich mediach społecznościowych wbijają sobie nawzajem drobne szpileczki. Tancerz nawet zarzucił Kaczorowskiej, że nie wywiązuje się z ustaleń dotyczących ugody. To właśnie przez to proces rozwodowy się wydłuża. Chociaż Pela ma na głowie sporo spraw, to nie rezygnuje z aktywności w social mediach. Niedawno wrzucił nawet materiał z Qczajem, który jak wiadomo miał przed laty drobną "spinę" z Agnieszką.

Zobacz też: Mąż Agnieszki Kaczorowskiej złożył życzenia na Dzień Kobiet. To wywoła wściekłość!

Maciej Pela i Qczaj rozpoczęli wspólne treningi

Maciej Pela działa na instagramowym koncie bardzo prężnie. Niedawno z okazji Dnia Kobiet wrzucił na swoje konto kilka zdjęć oraz życzenia dla swoich wiernych fanek. Niedawno na InstaStories dodał nagranie z siłowni, na którym nie był sam. Towarzyszył mu Qczaj. Panowie na filmiku reklamowali suplementy Qczaja.

Z okazji Dnia Mężczyzny. Chcesz ciupagę? - można usłyszeć, jak Daniel pyta Macieja. A urosnę taki jak ty? - odpowiada mu Pela. Ciupaga to przed treningiem, nie bo potem będziesz ciupciał albo nie uśniesz - wyznał Daniel.

Na reakcję Peli nie trzeba było zbyt długo czekać.

Ja nie mogę ciupciać - odpowiedział Maciej Pela.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska, która znana jest z tego, że w jej mediach społecznościowych pojawiają się reklamy różnych produktów, wymyśliłaby taki scenariusz?

Qczaj przed laty miał konflikt z Agnieszką Kaczorowską?

Sporem Qczaja z Kaczorowską żyła kilka lat temu cała Polska. Ich wymiany zdań były głośno komentowane w mediach społecznościowych. Konflikt zaczął się od wywiadu, którego Kaczorowska udzieliła w podcaście Żurnalisty. Opowiada wtedy o swoim wpisie dotyczącego "mody na brzydotę". Wyjawiła wtedy, że osoby, które nerwowo na niego zareagowały, udowodniły własną hipokryzję. Taką osobą miał być Qczaj. Na jego odpowiedź nie trzeba było zbyt długo czekać. Wtedy wywiązała się wojna. Trener i aktorka zarzucali sobie liczne kłamstwa.

Mówisz o hipokryzji, a dla mnie największą hipokryzją jest twój słodko-pierdzący wizerunek, jaki kreujesz w social mediach. (...) Dużo lepiej na Instagramie wygląda Agnieszka, która mówi o granicach niż ta, która wsiada do busa ze spektaklem do Torunia i mówi: "To co, winko? Muszę się naj..." – można było przed laty przeczytać na instagramowym koncie Qczaja.

Zobacz też: Przyparta do muru Iwona Pavlović przyznała, co myśli o Agnieszce Kaczorowskiej. Lubi ją?

Zobacz naszą galerię: Maciej Pela i Qczaj rozpoczęli wspólne treningi. Co na to Agnieszka Kaczorowska?

Sonda Agnieszka Kaczorowska czy Maciej Pela. Kogo wybierasz? Agnieszkę Macieja Oboje lubię Żadnego z nich

Agnieszka Kaczorowska oceniła swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Ma talent? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.