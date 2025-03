Przyparta do muru Iwona Pavlović przyznała, co myśli o Agnieszce Kaczorowskiej. Lubi ją?

W najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" doszło do zaskakującego momentu, który momentalnie przyciągnął uwagę widzów i internautów. Krzysztof Ibisz, prowadzący show, niemal wymusił na Iwonie Pavlović odpowiedź na pytanie, które od dawna budziło emocje – czy lubi Agnieszkę Kaczorowską? Ekspertka potwierdziła, jednak sposób, w jaki to powiedziała, pozostawił wiele do życzenia. Widzowie szybko wychwycili jej ton i mimikę, które zdawały się sugerować, że za tym stwierdzeniem kryje się coś więcej.