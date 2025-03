Jurorzy "Tańca z Gwiazdami" traktują Kaczorowską jak powietrze?! Kiedyś nie szczędziła im złośliwości

Widzowie wkurzeni na "Taniec z Gwiazdami". "To nie jest fair". Uczestnik reaguje na awanturę!

Polsat z przytupem powitał marzec! Na antenę stacji powrócił bowiem program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"! Na parkiecie swoje taneczne umiejętności zaprezentowały gwiazdy show-biznesu. Oczy widzów zwrócone były nie tylko na znanych uczestników, ale również na partnerujących im tancerzy. Z każdą kolejną edycją również i oni zyskują gwiazdorski status.

Szesnastą edycję "Tańca z Gwiazdami" można nazwać sezonem wielkich powrotów. Na parkiecie można bowiem zobaczyć Magdę Mołek, która prowadziła program, gdy jeszcze emitowany był w TVN. Do show powróciła również czwórka tancerzy w składzie: Lenka Klimentova, Jan Kliment, Mieszko Masłowski oraz Agnieszka Kaczorowska. Powrót tej ostatniej wzbudził sporo komentarzy. Nie tylko ze względu na rozwodowy skandal.

"Taniec z Gwiazdami": Jurorzy ignorowali Agnieszkę Kaczorowską?

W "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska mentoruje aktorowi Filipowi Gurłaczowi. Para porwała widownię dynamicznym quickstepem. Jurorzy nagrodzili ich występ aż 36. punktami. Nie szczędzili oni zachwytów nad aktorem. Internauci zwrócili jednak uwagę, że zdawali się niemal całkowicie ignorować obecność Agnieszki Kaczorowskiej!

Fani programu doskonale pamiętają, jak w składzie jurorów "TZG" doszło do radykalnych zmian. Posadę zachowała jedynie Iwona Pavlović. Pojawiły się głosy, że w nowych odcinkach zasiądzie koło niej właśnie Kaczorowska. Wydaje się, że na to liczyła i sama zainteresowana. Tancerka była już wcześniej związana z programem i ma ogromne doświadczenie taneczne. Wybór producentów padł jednak na Tomasza Wygodę oraz Rafała Maseraka. To nie spodobało się serialowej Bożence.

Publicznie krytykowała skład jurorski, zwłaszcza Tomasza Wygodę, którego kompetencje poddawała w wątpliwość. Jej słowa nie przeszły bez echa. W ostrą wymianę zdań z tancerką wdał się Rafał Maserak. Powrót tancerki nie spodobał się widzom, którzy doskonale pamiętają jej słowa.

Po niedzielnym występie Agnieszki i Filipa internauci zauważyli, że tancerka została niemal całkowicie zignorowana przez jurorów.

Zauważcie że jury traktowało Agnieszkę jakby jej nie było. To znaczy więcej niż 1000 słów; Kocham, jak wszyscy w jury ignorowali Kaczorowską; Na miejscu Kaczorowskiej nie potrafiłabym spojrzeć jury w oczy; Agnieszka jaka zestresowana przy jurorach; Ależ Iwona pięknie ignoruje Kaczorowską; Widać, że Kaczorowskiej jury nie lubi; Pani Iwona o tym kłamstwie - bezcenne, kocham!; Skupili się na Filipie, a Agniesię olali - można przeczytać w sieci.

Napięcie na linii Agnieszka Kaczorowska-jury zauważyli również dziennikarze, którzy po programie zasypywali ich bohaterów tego dramatu pytaniami o konflikt. Jurorzy dyplomatycznie odpowiadali, że są od oceniania gwiazd programu, a nie tancerzy.

Zawsze będą komentarze i na tym polega cała machina tego programu. Nie wiem, chciałbym zapytać tych osób, które piszą takie komentarze: co mieliśmy, kwiatami witać? Dywan czerwony rozkładać? Tutaj, w tym programie, liczy się gwiazda - powiedział w rozmowie ze Światem Gwiazd Rafał Maserak.

Z kolei Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla Pudelka stwierdziła, że wcale nie poczuła się "olana".

