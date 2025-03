Magda Mołek odkrywa swoją kobiecość w "Tańcu z Gwiazdami". "Jestem tu, bo chcę!"

Magda Mołek to polska dziennikarka i prezenterka, znana z prowadzenia programów telewizyjnych i wywiadów. Przez lata pracowała w TVP, TVN i Canal+, prowadząc m.in. "Dzień Dobry TVN" oraz "W roli głównej". Obecnie działa niezależnie - prowadzi kanał "W Moim Stylu" na YouTube, gdzie rozmawia z inspirującymi gośćmi. W swoich rozmowach często skupia się na tematach społecznych, równości i rozwoju osobistym. Od niedawna jest też uczestniczką najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami".

Magda Mołek coraz bardziej lubi swoje ciało. To zasługa "Tańca z Gwiazdami"

Z Magdą Mołek udało nam się porozmawiać po jej pierwszym występie w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Okazuje się, że udział w show Polsatu sprawia ogromną radość dziennikarce. Z treningu na trening 48-latka odkrywa w sobie pasję do tańca, a także coraz bardziej lubi swoje ciało.

Jestem absolutnie zwierzęciem kanapowym, na szczęście na salach treningowych są kanapy, więc korzystam często. Lubię swoje ciało z każdym dniem, kiedy zjawiam się na tym treningu - lubię je coraz bardziej. To jest ważna opowieść w wieku takiej kobiety, jak ja. Myślę, że jestem dumna z siebie, bo mam takie przekonanie, że jestem tu dla wszystkich tych kobiet, które się nie odważyły i żałują albo jestem po to, żeby im powiedzieć, że nigdy nie jest za późno na odważny krok w mówieniu o sobie i w takiej pozycji - "Jestem tu, bo chcę!" To wystarczy - mówi "Super Expressowi" Magda Mołek.

Na pytanie dlaczego dopiero teraz zdecydowała się wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami" wyznała, że czekała, aż urodzi się jej taneczny partner Michał Bartkiewicz. Tancerz ma 29 lat, a Magda 48.

Ja musiałam poczekać, aż obecny tutaj Michał Bartkiewicz się urodzi, więc to troszeczkę zajęło - powiedziała nam Magda.

Znana dziennikarka postanowiła też zaapelować do innych kobiet w swoim wieku. W rozmowie z "Super Expressem" zwróciła uwagę na to, iż wiele kobiet często boi się zmian. Według niej każda kobieta zasługuje na to, aby robić w życiu, to czego pragnie.

Żebyście myślały zawsze o tym, że jeśli te puzzle, które układacie, nie pasują do siebie, a mocno je wciskacie, bo szlifujecie części siebie, żeby się dopasować, to nie ma to sensu. Czasem po prostu trzeba się odsunąć, odpuścić i zobaczyć, że nie pasujesz, ale to nie oznacza, że nie pasujesz nigdzie. Jeśli chcecie tańczyć, chcecie poznawać pięknych i mądrych i wrażliwych ludzi... róbcie, cokolwiek chcecie, możecie malować, możecie skakać na bungee, ze spadochronem, możecie mieć dzieci, albo nie możecie, bo nie chcecie. Wszystko jest waszym wyborem. Wasze życie jest wasze i korzystajcie z tego - mówi Julicie Buczek Magda Mołek.

Rozmawiała Julita Buczek

