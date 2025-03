Mąż Agnieszki Kaczorowskiej złożył życzenia na Dzień Kobiet. To wywoła wściekłość!

QUIZ Retro. Lady Pank czy Ich Troje. Czyj to przebój? "Powiedz", Mniej niż zero", "Obcy"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Tancerz nie był przygotowany na rozstanie

Maciej Pela układa sobie życie po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Na pierwszym miejscu w życiu tancerza są oczywiście jego dwie urocze córeczki - Emila (6 l.) i Gabrysia (4 l.). Sporym echem odbił się wywiad, którego Maciej Pela udzielił w "Dzień dobry TVN". Była to odpowiedź na rozmowę Agnieszki Kaczorowskiej w programie Kubie Wojewódzkiego. Gwiazda serialu "Klan" i tancerka w programie "Taniec z Gwiazdami" oficjalnie wówczas potwierdziła to, że rozstała się z mężem. Tancerz w "DD TVN" wprost przyznał, że na rozstanie nie był przygotowany w "żaden sposób". - To, co ludzie odbierają za stawianie siebie w roli ofiary, to było moje rozbicie się na milion kawałków - podkreślił Maciej Pela. Wydaje się, że czas leczy rany, bo można odnieść wrażenie, że humor tancerzowi dopisuje. Dowodem na to mogą być jego osobliwe życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Maciej Pela i jego życzenia na Dzień Kobiet. Wywołają one wściekłość

Jesteśmy przekonani, że część osób wspomniane życzenia rozbawią, ale z drugiej strony u jakiejś grupy pań wywołają one wściekłość. Mąż Agnieszki Kaczorowskiej (para jeszcze nie ma rozwodu) życzył bowiem... "za******ej patelni" i jak najmniej brudnych szmat, co od razu skojarzyć może się ze stereotypem mówiącym o tym, że miejsce kobiet jest w kuchni i przy środkach do sprzątania. Maciej Pela zapewne urazić nikogo nie chciał, ale w czasach poprawności politycznej należy słowa ważyć szczególnie ostrożnie. Na szczęście autor dodał, że to "mizoginistyczne pitu pitu", ale i tak mogą doprowadzić do furii część pań. W dalszej części swoich życzeń z okazji Dnia Kobiet tancerz pisał już serio i być może chciał wbić szpilę w... Agnieszkę Kaczorowską, choć jej imienia nie wymienił. Oceńcie sami.

Życzę, abyście czuły się najwspanialsze na świecie, niezależnie, czy stół jest uj***ny (jak ten u mnie), pracujecie na etacie, latacie po świecie czy w domu na ścierze. Czy jesteście wysokie, niskie, młode, dojrzałe - czujcie się najcudowniej. I nie dajcie sobie wmówić jakimś Julkom, Madziom i Grażynom, że jesteście na innym levelu - gorsze, niespełnione, mało ambitne bo żyjecie inaczej, niż one pokazują na tym małym, oszukanym szkiełku

- czytamy w poście Macieja Peli zamieszczonym na Instagramie.

Zobacz naszą galerię: Maciej Pela gotowanie to jego język miłości

Autor: