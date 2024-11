Kaczorowska u Wojewódzkiego oficjalnie potwierdziła. "Do tanga trzeba dwojga"

Jestem tutaj, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Tak, rozstaliśmy się. Natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów. Natomiast nie jest to pomocne, ponieważ cała sytuacja wymaga bardzo dużo spokoju, przede wszystkim ze względu na nasze dziewczynki, które są małe i które bardzo kochamy. I które potrzebują teraz właśnie tego wsparcia i takiego spokoju rodzinnego. I tak naprawdę wszystkie moje działania teraz są ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne i żeby to wszystko tak dobrze poukładać, żeby po prostu było dobrze. I wierzę, że tak się da. Media w tym nie pomagają. Ja bym bardzo chciała postawić mocniejszą granicę, pomiędzy tym, co jest w świecie mediów, a co w moim osobistym życiu - dodała gwiazda "Klanu" na kanapie u Wojewódzkiego.