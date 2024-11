Kiedy Asia i Kamil się poznali wszystko, wskazywało na to, że może coś z tego wyjść. Mężczyzna nie ukrywał, że kobieta bardzo mu się podoba. Obsypywał ją komplementami, a także okazywał czułość. Niestety po kilku tygodniach razem czar prysł i para nie pała do siebie już takim dużym entuzjazmem.

Małżonkowie nie rozmawiają ze sobą tak jak kiedyś. Kamil wyjawił nawet jednej z ekspertek, że nie ma już siły skrywać swoich emocji. Mężczyzna czuje się zmęczony relacją z Asią, a także jest przytłoczony jej sposobem bycia.

Jak się okazuje, większość internautów trzyma stronę Asi. Chociaż na samym początku tak nie było. Asia była bowiem chłodna dla zauroczonego nią męża i właśnie to nie podobało się wtedy fanom show.

Co wy kobiety myślicie, że on nie ma cech negatywnych, które by nie pasowały do wspólnego życia? Jedziecie po kobiecie, a faceta idealizujecie. I to na podstawie zmontowanych 5-minutowych materiałów. Każdy kij ma dwa końce i normalne, że jak spotykają się dwie różne, dorosłe osoby to każdy ma swoje zalety i wady, przyzwyczajenia. Kwestia tez dotarcia się i czasu. A my widzowie za dużo oczekujemy od nich, zapominając, że oni się tam znają kilkanaście dni dopiero - napisała jedna z fanek formatu "Ślub od pierwszego wejrzenia".