To wydarzenie, na które czekali fani nowoczesnych dźwięków, elektronicznych brzmień i legendarnego głosu Beaty Kozidrak. HOUSE OF BEATA to nie tylko koncert – to prawdziwa muzyczna domówka z charakterem, której nie da się porównać z żadnym innym wydarzeniem. Projekt wraca w 2025 roku z jeszcze większą mocą.

Zobacz też: Najpierw "występ" na Fryderykach, a teraz to. Córka Beaty Kozidrak przekazała radosną nowinę!

Beata Kozidrak da niezapomniane show w Łodzi

29 listopada 2025 roku w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się wyjątkowy koncert – jedyny w swoim rodzaju występ BEATA X KAMP! Ten muzyczny duet to połączenie energii legendy polskiej sceny pop-rockowej z nowoczesnym, elektronicznym brzmieniem zespołu KAMP!, który od lat zachwyca fanów synth-popu i muzyki klubowej. Beata Kozidrak, znana ze swojej charyzmy, mocnego wokalu i wyjątkowej scenicznej obecności, nie kryje ekscytacji przed powrotem na scenę. Na instagramowym koncie projektu opublikowany został post, w którym zapowiadane jest niezwykłe show. Na fotce promujące wydarzenie widać Beatę Kozidrak w wydaniu, którego mogłaby jej pozazdrościć niejedna dwudziestolatka! Gwiazda przypomina lalkę Barbie.

HOUSE OF BEATA powraca! Jesteśmy gotowi z nową datą i nową energią, na domówkę, jakiej jeszcze nie widzieliście! Po długiej przerwie Beata Kozidrak wraca na scenę, by razem z zespołem KAMP! porwać Was w muzyczną podróż pełną elektronicznych brzmień i niepowtarzalnej atmosfery. Jedyny taki koncert BEATA X KAMP! w 2025 roku - 29 listopada w Atlas Arenie w Łodzi – nie możecie tego przegapić! Bilety już w sprzedaży! - czytamy w mediach społecznościowych.

Beata Kozidrak odwołała koncerty z powodu choroby

Jakiś czas temu Beata Kozidrak, legendarna wokalistka i liderka zespołu Bajm, musiała niespodziewanie wycofać się z koncertowej aktywności. Pod koniec 2024 roku ogłoszono, że z powodów zdrowotnych artystka odwołuje wszystkie swoje występy do końca marca 2025 roku. Dla fanów była to smutna wiadomość, ponieważ Kozidrak zawsze słynęła z ogromnego zaangażowania w występy i bliskiego kontaktu z publicznością.

W krótkim oświadczeniu piosenkarka przyznała, że to pierwszy raz w jej karierze, kiedy choroba zmusiła ją do zejścia ze sceny. Zapewniła jednak, że pozostaje pod opieką lekarzy i zrobi wszystko, by szybko wrócić do formy. Kilka dni później opublikowano kolejne informacje - tym razem dotyczące całkowitego wstrzymania koncertów na kilka miesięcy. Organizatorzy i menedżment Beaty Kozidrak zaapelowali wtedy o uszanowanie prywatności artystki i powstrzymanie się od spekulacji.

Fani zareagowali z wielką empatią – pod postami w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące życzeń powrotu do zdrowia. Choć szczegóły choroby nie zostały ujawnione, wiadomo, że Kozidrak robi wszystko, by jak najszybciej wrócić do pełni sił. Entuzjazm i wsparcie fanów z pewnością jej w tym pomagają.

Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani. (...) Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie to dla mnie ważne, że jesteście ze mną. I będę walczyć dzięki Waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie. A wtedy rozniosę ją i zaśpiewam razem z Wami: "Jesteś sterem, białym żołnierzem. Nosisz spodnie, więc walcz". Kocham Was i dziękuję - mówiła parę miesięcy temu na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych Beata Kozidrak.

Zobacz też: Beata Kozidrak pokazała się po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy. W internecie ogień!

Zobacz naszą galerię: Beata Kozidrak - tak wspierają ją wierni przyjaciele

Sonda Czy czekasz na powrót Beaty Kozidrak na scenę? Tak, jak najbardziej Nie, powinna skupić się na zdrowiu Mam innych ulubieńców