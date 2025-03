Nowe wieści w sprawie Beaty Kozidrak. Znana jest data koncertu, ale jeszcze nie czas otwierać szampana

Niestety, menedżment Bajmu odwołał planowany na 22 marca koncert z nowej trasy "House of Beata". Gwiazda miała tam wystąpić z zespołem Kamp!. Koncert jednak nie został całkowicie odwołany, sprzedaż biletów trwa. Wydarzenie dostało już także nową datę!

Stan zdrowia Beaty Kozidrak

Kiedy jesienią 2-24 roku Beata Kozidrak nagle zachorowała, odwołani jej wszystkie koncerty i planowane trasy. Nie było wówczas mowy o żadnych nowych terminach występów, bo Beata trafiła do szpitala, gdzie spędziła wiele tygodni. Teraz wszystko wskazuje na to, że gwiazda leczy się już w domu, a organizatorzy nowej trasy koncertowej zaczęli sprzedawać bilety. To daje nadzieję, nie tylko na powrót Kozidrak na scenę ale przede wszystkim do zdrowia i pełni sił. Kiedy tak naprawdę Bajm w pełnym składzie znów dla nas zagra i zaśpiewa?

Niedawno na oficjalnym profilu Beaty Kozidrak na Instagramie pojawił się komunikat o wznowieniu sprzedaży biletów na odwołane wcześniej wydarzenia organizowane w ramach nowej trasy "House of Beata". Fani oszaleli z radości, bo to znaczy, że Beata Kozidrak wraca na scenę! Jednak na ten moment trzeba będzie jeszcze długo poczekać.

Koncert "House of Beata: został przełożony. Sprzedaż na nowy termin ruszy już niebawem. Właściciele biletów otrzymali już dokładne informacje o statusie wydarzenia.

Osoby, które mają już bilety na odwołane koncerty ujawniły mediom ich nową datę. Okazuje się, że Beata Kozidrak wystąpi 29 listopada 2025 roku.

Beata Kozidrak wraca na scenę

Dla tych, którzy nie mogą się już doczekać, aż Beata Kozidrak wyjdzie na scenę i zaśpiewa "Białą flagę" pociechą może okazać się plan jej występu przy okazji innej uroczystości.

Jest bowiem możliwość, że wokalistka Bajmu zaszczyci swoją obecnością na gali rozdania Fryderyków 20265. Beata Kozidrak otrzymała nowiem złotą statuetką za całokształt twórczości. Czy odbierze nagrodę osobiście? Istnieje taka szansa.

Rozmawiamy o występie pani Beaty. Na razie nie mogę podać żadnych konkretów, ale szansa jest. Jak tylko będziemy mieć pewność, ogłosimy tę informację - powiedziała Katarzyna Kowalewska, ze Związku Producentów Audio Video w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Gala rozdania Fryderyków 2025 zaplanowana jest na 5 kwietnia. Trzymamy kciuki za to, aby pani Beata pojawiła się na scenie osobiście i mogła się cieszyć nagrodą razem z tłumem wiernych fanów!

