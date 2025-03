Agnieszka Kaczorowska podjęła radykalną decyzję! Zaskoczyła całą Polskę. To już pewne!

Julia Wieniawa poleciała do Dubaju. Wzięła ze sobą walizkę za krocie!

Agnieszka Kaczorowska jest w centrum uwagi od jesieni 2024 roku. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze wiadomości o tym, że tancerka i wieloletnia gwiazda serialu "Klan" rozstała się ze swoim mężem i ojcem dwóch córek. Wcześniej nic nie wskazywało na to, że para przechodzi kryzys. W mediach rysował się obraz rodzinnej sielanki... Sama Agnieszka Kaczorowska długo nie potwierdzała oficjalnie, że nie jest już z Maciejem Pelą. W końcu zrobiła to w dość osobliwych okolicznościach - w programie Kuby Wojewódzkiego w TVN.

Jestem tutaj, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Tak, rozstaliśmy się. Natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów

- mówiła celebrytka. Do nowej sytuacji odniósł się także Maciej Pela. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" zaznaczył, że nie jest krystaliczny.

Jestem w stanie powiedzieć, gdzie leży moja wina. Z pełnym szacunkiem do niej, bo na tym mi zależy... Zgadzam się z nią. Byłem zbyt dostępny. Bardzo dużo zrobiłem dla jej karier, byłem częścią jej wizerunku. Nie mam pretensji, bo jest w tym ogrom pięknych chwil, ale to wszystko nie było lekkie. Odwróciliśmy pewne stereotypowe role, ale spotkało się to z pewnym ostracyzmem społecznym

- dodał tancerz.

Agnieszka Kaczorowska podjęła radykalną decyzję! Zaskoczyła całą Polskę. To się stanie po programie "Taniec z Gwiazdami"

Już po rozstaniu pary Agnieszka Kaczorowska powróciła do programu "Taniec z Gwiazdami" jako tancerka (jej partnerem na parkiecie jest Filip Gurłacz). Jakiś czas temu aspirowała do roli jurorki w show, ale casting nie poszedł po jej myśli. Na ławce sędziowskiej zasiadł zamiast niej Tomasz Wygoda, o którym gwiazda "Klanu" wypowiadała się w dość nieprzyjemny sposób.

Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem

- wypaliła w rozmowie z Plotkiem Agnieszka Kaczorowska. Na szczęście teraz pomiędzy jurorem a tancerką nie złej krwi. Doszło nawet do spotkania i Tomasz Wygoda uznał, że gwiazda "Klanu" to " bardzo sympatyczna dziewczyna". Na parkiecie oczywiście Agnieszka Kaczorowska czuje się jak ryba w wodzie, ale gdy zakończy się bieżąca edycja programu "Taniec z Gwiazdami", aktorka zamierza zniknąć! Podjęła radykalną decyzję, którą zdradziła w rozmowie z Eską. Najpierw powiedziała o "zatrzymaniu", które jest "chwilą codzienności".

To jest spojrzenie w słońce, wypicie ciepłej kawy, każda chwila z moimi dziewczynkami, wspólne czytanie książek, pójście na plac zabaw, wieczorne przytulenie, złapanie za rękę, chwila rozmowy. Zatrzymanie to nie jest dla mnie jakieś wielkie słowo, które powoduje, że ja na trzy dni wyjeżdżam

- wyjaśniła. Gdy zakończy się jej przygoda z trwającą edycją "Tańca z Gwiazdami", dojdzie u niej do kolejnego "zatrzymania", tyle że dłuższego. To już pewne!

Jak zakończymy ten program, oby późno, to wtedy będzie ta chwila, żeby wyjechać i odpocząć. To zatrzymanie będzie dłuższe, większe

- zdradziła Agnieszka Kaczorowska. Tym wyznaniem tanerka zaskoczyła całą Polskę! Jak będzie wyglądał show-biznes bez Agnieszki Kaczorowskiej?!

