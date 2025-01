Sensacja! Kaczorowska zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami" z gwiazdorem "M jak miłość"! Będzie się działo?

Małgorzata Tomaszewska na "mięsnej randce". Szczęka opada na to, kto towarzyszył byłej prezenterce TVP!

Agnieszka Kaczorowska nie schodzi z okładek magazynów i pierwszych stron gazet. Nie sposób też nie znaleźć codziennie informacji o aktorce i tancerce w portalach społecznościowych. Gwiazda od dawna jest sławna za sprawą roli Bożenki w "Klanie". Tańczyła już także w kilku edycjach z "Tańca z Gwiazdami" i jest znana z niezwykłych umiejętności tanecznych. Z kim zawiruje w 16. edycji show Polsatu?

Gwiazdor "M jak miłość" w parze z Kaczorowską

Od kilku miesięcy tematem numer jeden wokół spraw Agnieszki Kaczorowskiej jest jej zostanie z Maciejem Pelą. Para stanowiła wzór idealnego związku i rodziny i taki właśnie wizerunek prezentowali w mediach. Niestety, celebrytka z dnia na dzień zakończyła tę przygodę i rozwodzi się z małżonkiem. A wszyscy nadal zastanawiają się, co sie stało, kto zdradził, czy ktoś zdradził, i tak dalej. Na tej fali zainteresowania Kaczorowska wraca do "Tańca z Gwiazdami". I już na 99 proc. wiadomo, z kim zatańczy! To aktor znany m.in. z "M jak miłość"!

Oficjalnie informacje na temat par, które zawalczą od 2. marca o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami", pozostają tajemnicą. Ale paparazzi nie śpią i podpatrują studio, w którym gwiazdy ćwiczą już do występów. Tak uchwycili Agnieszkę Kaczorowską wychodzącą po treningu z aktorem, z którym najpewniej zatańczy w wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. Kto jest tym szczęśliwcem?

Skandalu nie będzie?

Jak podaje Fakt, wszystko wskazuje na to, że z Kaczorowską zatańczy gwiazdor "Stulecia Winnych", "Pierwszej miłości", "M jak miłość", "Jak pokochałem gangstera", "Watahy" i "Korony królów". Chodzi o aktora Filipa Gurłacza! Pamiętacie policjanta Roberta Wrońskiego z sagi rodu Mostowiaków? To on! Spodziewalibyście się Bożenki z "Klanu" w takiej parze?

Wspomniana redakcja skontaktowała się z zaufaną osobą z produkcji "Tańca z Gwiazdami" i potwierdziła rewelacje, przekazane przez fotografów.

Tak, to prawda. Agnieszka zatańczy w parze z Filipem Gurłaczem. Ona ucieszyła się bardzo i nawet chciała z nim tańczyć, bo wie, że z nim nie będzie żadnych kontrowersji w mediach.

Tak więc, jeżeli potwierdzi się informacja o parze Kaczorowska-Gurłacz w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami", skandali raczej nie będzie. Aktor jest w szczęśliwym związku, a aktorka i tancerka właśnie związek zakończyła. Może więc po prostu będą pięknie tańczyć? Życzymy powodzenia na parkiecie!

