Warszawa dalej szuka Heńka! Uzbierali gigantyczną sumę dla znalazcy

Warszawa. Heniek zaginął w czerwcu

Heniek zaginął 9 czerwca 2025 roku podczas wieczornego spaceru. Jak relacjonuje jego opiekun, pan Robert, wszystko wydarzyło się bardzo szybko:

Około godziny 21:28 na ulicy Sklepowej 13 w Warszawie, Heniek wystraszył się innego psa.

Wyrwał się i zaczął uciekać w stronę ulicy Chrobrego.

Ostatni raz widziano go w okolicach ulic Szczerej i Tynkarskiej, biegnącego wzdłuż torów.

„Był płochliwy, przez blisko 5 lat wspólnego życia dobrze poznaliśmy jego zachowania, wiedzieliśmy, że gdy coś go zaniepokoi, schowa się za znanym sobie człowiekiem. Tym razem było inaczej - przestraszył się nieznajomego psa, wyrwał się i po prostu pobiegł przed siebie. Nigdy wcześniej nie uciekał” - opisuje pan Robert.

Gigantyczna nagroda i zaangażowanie gwiazd

Opiekunowie Heńka nie ustają w wysiłkach, by go odnaleźć. Oprócz plakatów i akcji w internecie, wyznaczono nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże w odnalezieniu Heńka.

„Mam wrażenie, że każdy słyszał o poszukiwaniach Heńka, mimo to wciąż go z nami nie ma. Z przyjaciółmi zrobiliśmy zrzutkę i zgromadziliśmy 10 tys. zł na nagrodę dla znalazcy. To rasowy pies. Szczenię może kosztować kilka tysięcy złotych. Nagroda jest po to, by nikomu nie opłacało się go przetrzymywać” - mówi pan Robert.

W poszukiwania zaangażowały się również znane osoby, m.in.:

Anna Popek

Małgorzata Kożuchowska

Agnieszka Dygant

Anna Wendzikowska

Edyta Górniak

Katarzyna Sokołowska

Anna Mucha

Joanna Przetakiewicz

Sandra Kubicka

Dziarma

„Udało nam się zaangażować wiele znanych osób, m.in. Edytę Górniak, Małgorzatę Kożuchowską, Katarzynę Sokołowska, Annę Muchę, Joannę Przetakiewicz, Sandrę Kubicką, Dziarmę i wielu innych” - dodaje pan Robert.

Hipotezy i obawy opiekunów

Opiekunowie Heńka biorą pod uwagę różne scenariusze:

Ktoś może przetrzymywać Heńka nieświadomie, nie wiedząc o poszukiwaniach.

Ktoś może wiedzieć o poszukiwaniach, ale przetrzymuje Heńka ze względu na jego rasę lub przywiązanie dzieci.

Najgorsza obawa – ktoś może chcieć wykorzystać Heńka w pseudohodowli.

„Może ktoś przetrzymuje Heńka nieświadomie, bo np. wbiegł do czyjegoś ogródka, przestraszony, zdezorientowany, głodny, a to osoba, która nie ma dostępu do internetu, nie wie o poszukiwaniach. Zrobiło jej się żal psa wyglądającego na wychudzonego (psiaki tej rasy wydają się chude) i przygarnęła go z litości. Inna opcja to taka, że ktoś przetrzymuje Heńka, choć wie, że go szukamy (musiałby chyba nie wychodzić z nim na spacery, by nikt go nie zauważył), bo ma świadomość, że jest rasowy lub jego dzieci już się do niego przywiązały (Heniek jest kochany, lgnie do ludzi, umie się przytulać). Możliwe też, że ktoś postanowił wykorzystać go w pseudohodowli” - martwi się pan Robert.

Apel o pomoc i kontakt

Opiekunowie Heńka apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionego psa. Proszą również weterynarzy o sprawdzanie danych z chipów przy każdej wizycie.

Jak pomóc w poszukiwaniach Heńka?

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat Heńka, proszony jest o kontakt z opiekunami pod numerem telefonu 792 682 080.

Heniek to charcik włoski. Ma jasną sierść, sięga do łydki, w chwili zaginięcia nie miał obroży.

Opiekunowie proszą, by nie łapać Heńka, tylko dzwonić, ponieważ prawdopodobnie jest przestraszony.

Na Facebooku utworzono specjalną grupę poświęconą poszukiwaniom Heńka.

W poszukiwania zaangażowany jest również prywatny detektyw, a akcje prowadzone są z użyciem dronów. Czas ucieka, a Heniek wciąż nie został odnaleziony.