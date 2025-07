Barbara Bursztynowicz niedawno powiedziała: "dość" i odeszła z "Klanu", w którym grała od samego początku, czyli 1997 r. Po dekadach spędzonych na planie jednego serialu 71-letnia aktorka postanowiła spróbować czegoś innego. Najpierw dołączyła do ekipy "Szpitala św. Anny", a później wyszło na jaw, że pojawi się na parkiecie w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ta rusza we wrześniu, a Bursztynowicz już zabrała się do trenowania.

Aktorki nie mogło zabraknąć na imprezie ramówkowej Polsatu, gdzie przedstawiono jesienne nowości. Wyglądała świetnie, choć sukienkę, w której brylowała na czerwonym dywanie, możecie już znać. Bursztynowicz pokazuje się w niej od lat!

Zobacz także: Gwiazdy na jesiennej ramówce Polsatu szokowały dekoltami poniżej pasa i błękitem! Fijał w plastiku i ognista Cichopek odstawały od tłumu

Od lat w tej samej sukience. To już 4. raz i jest coraz lepiej!

Bursztynowicz pojawiła się na wydarzeniu ramówkowym Polsatu w kolorowej, wzorzystej sukience z kołnierzykiem. Kreacja sięgała jej do połowy łydki, a pasek wykonany z tej samej tkaniny ładnie podkreślał talię. Gwiazda wdzianko uzupełniła klasycznymi czarnymi szpilkami. Sukienka świetnie sprawdziła się podczas imprezy w lipcu 2025 r. Barbara po tę samą kreację sięgała kilkakrotnie i nigdy się nie rozczarowała!

Zobacz także: Tajna impreza uczestników "Tańca z Gwiazdami"! Pavlović młodsza o 20 lat, Maserak smutny. Nawet Miszczak przytuptał

Okazuje się, że aktorka jest bardzo gospodarna i jeśli nie musi, nie wydaje pieniędzy na zbędne ubrania. Ma kilka sukienek, które nosi wymiennie i to wystarczy. W "Tańcu z Gwiazdami" będzie miała okazję poprzymierzać najróżniejsze stroje, a trzeba przyznać, że te do tańca są naprawdę wyjątkowe.

Poza planem Bursztynowicz lubuje się w skromnych ubraniach, które można nosić na różne okazje.

Zobacz także: Kaczorowska i Rogacewicz czule trzymali się za ręce na tajnej imprezie "Tańca z Gwiazdami"! Na widok paparazzi wykonali nagły gest

Wspomnianą sukienkę z ramówki Polsatu Bursztynowicz miała na sobie po raz pierwszy w październiku 2019 r. podczas celebrowania 30-lecia magazynu "Pani". Wtedy dobrała do niej jasną, kremową torebkę i beżowe szpilki.

Po raz drugi założyła kreację w lutym 2020 r. na prezentację wiosennej ramówki TVP. Wówczas uzupełniła ją brązową kopertówką i szarymi szpilkami. W sierpniu 2022 r. na jesiennej ramówce Telewizji Polskiej połączyła dodatki z poprzednich wyjść. A w 2025 r. postawiła na mocniejszą czerń.

Gwiazdy stronią od powtórek

Zazwyczaj znane panie robią, co się da, aby nie wyjść dwa razy w tym samym ubraniu. Niektórzy wstydzą się takich powtórek. Dla Bursztynowicz to raczej nie ma znaczenia. Jak widać, nie dość, że pokazuje się w jednej sukience przez lata i "obskakuje" w niej szereg imprez, to jeszcze wygląda fantastycznie.

Może czas wziąć z niej przykład?

Zobacz także: Tak 71-letnia Bursztynowicz przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami". To może jej zaszkodzić!

Zobacz więcej zdjęć. Katarzyna Cichopek jednak nie jest po ślubie? Na ramówce Polsatu pokazała dłonie

Barbara Bursztynowicz w końcu wyjawiła prawdę na temat "Klanu". Mocne słowa! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.