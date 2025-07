Już wiadomo, kto wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", pozostaje tylko czekać na pierwszy odcinek! Pary wzięły się do pracy i trenują, ale nie samym potem i wyrzeczeniami człowiek żyje.

Uczestnicy i trenerzy "Tańca z Gwiazdami" postanowili na chwilę zejść z parkietu i zabawić się we własnym towarzystwie. Paparazzi przyłapali ich podczas tajnej imprezy integracyjnej, do której doszło w jednej z warszawskich restauracji. Były rozmowy, śmiechy, a nawet tańce.

Ale to nie wszystko!

Kaczorowska i Rogacewicz razem! Nie tylko na parkiecie. Paparazzi ich przyłapali

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Agnieszki Kaczorowskiej, która już nie może doczekać się występu w kolejnej edycji show Polsatu jako trenerka. Był i Marcin Rogacewicz! Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież aktor wystąpi w programie i to w parze z Kaczorowską, z którą oficjalnie nie łączy go nic poza udziałem w show... Za to nieoficjalnie mówi się o romansie.

Choć niebawem jesień, zapowiada się naprawdę gorący sezon. Widzowie z zapartym tchem będą śledzić rozwój sytuacji i o to chodzi! Kaczorowska i Rogacewicz mają szansę spieniężyć swój sekretny związek, bo jeśli wygrają "Taniec z Gwiazdami" wzbogacą się aż o 150 tys. zł.

Teraz tę dwójkę paparazzi przyłapali podczas tajnej schadzki z pozostałymi uczestnikami show. Kaczorowska i Rogacewicz wyglądali świetnie w jasnych, dość eleganckich strojach. Szli razem i trzymali się za ręce, co mówi dość jednoznacznie o tym, co ich łączy.

Paparazzi robili zdjęcia, Kaczorowska zareagowała

Kiedy zauważyli fotografów, wykonali gwałtowny gest... Puścili swoje dłonie i dalej szli obok siebie, jakby byli tylko aktorem uczestniczącym w show i trenerką. Jednak to nie był pierwszy raz, gdy paparazzi uwiecznili czułości pomiędzy tą dwójką. Wcześniej sfotografowano ich pod salą treningową, a pod koniec maja wypłynęły zdjęcia, na których uwieczniono ich pocałunek.

Ostatnio Kaczorowska była też z kimś na wakacjach, a w hotelu miała być widziana właśnie z Rogacewiczem. Ale póki co żona Macieja Peli i świeżo rozwiedziony Rogacewicz nie potwierdzają doniesień o związku.

Nie da się jednak ukryć, że między nimi jest chemia. Na zdjęciach paparazzi widać, że partnerzy z parkietu tulili się do siebie, a z imprezy integracyjnej odjechali we dwoje.

Co właściwie łączy Kaczorowską i Rogacewicza?

Według nieoficjalnych informacji Agnieszka i Marcin mają spędzać ze sobą coraz więcej czasu, aktor bywał w domu Kaczorowskiej. Maciej Pela, z którym Kaczorowska jeszcze nie zdążyła się rozwieść, bo zwyczajnie nie ma na to czasu, w rozmowie z mediami komentował całą sytuację.

Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi - mówił Pela Pudelkowi.

45-letni aktor znany z seriali "Szpilki na Giewoncie", "Przyjaciółki" czy "Komisarz Alex" ma aż 4 dzieci - trzy córki, w tym bliźniaczki, i syna. Pociech dorobił się w związku z żoną, z którą w 2013 r. stanął na ślubnym kobiercu. Niestety, po 12 wspólnych latach doszło do rozwodu. Partnerzy mieli podjąć poważną decyzję o rozstaniu już na początku tego roku.

Miał spędzić święta z Kaczorowską. Marcin Rogacewicz zmienił się nie do poznania. Tak kiedyś wyglądał!