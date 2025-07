Oficjalnie. Przyjaciel Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie się działo!

Marcin Rogacewicz oficjalnie w programie "Taniec z Gwiazdami"

Marcin Rogacewicz dołącza do rywalizacji o Kryształową Kulę. Polsat właśnie ogłosił, że aktor, który mocno przyjaźni się z Agnieszką Kaczorowską, wystąpi w programie "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Do tanecznej rywalizacji dołącza Marcin Rogacewicz - aktor filmowy, serialowy i teatralny, którego widzowie mogą kojarzyć m.in. z seriali "Komisarz Alex", "Przyjaciółki" czy "Na dobre i na złe". Od lat obecny na ekranie i scenie, teraz sprawdzi się w zupełnie nowej roli! Czy taneczny parkiet będzie jego kolejną sceną, na której podbije serca publiczności? - czytamy w komunikacie. No to teraz będzie się działo! Tym samym potwierdziły się informacje "Super Expressu". Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że taneczną partnerką Marcina Rogacewicza będzie... Agnieszka Kaczorowska. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że od jakiegoś czasu mówi się o tym, że tę dwójkę łączy coś więcej niż przyjaźń. Warto zaznaczyć, że aktor niedawno uzyskał rozwód, a tancerka rozstała się z mężem - Maciejem Pelą - mniej więcej rok temu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mogą zgarnąć 150 tys. złotych

Już tydzień temu pisaliśmy o tym, że Agnieszka Kaczorowska trenuje z Marcinem Rogacewiczem. Paparazzi przyłapali ich pod salą treningową. Widać, że poważnie myślą o walce o Kryształową Kulę. Nic dziwnego, bo razem zgarnąć mogą aż 150 tys. złotych (100 tys. dla gwiazdy, 50 tys. dla tancerki). W poprzedniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska była o krok od triumfu. Występująca w parze z Filipem Gurłaczem tancerka musiała jednak uznać wyższość duetu Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke.

Galeria: Marcin Rogacewicz potwierdza związek z Agnieszką Kaczorowską?! Wymowne zdjęcie