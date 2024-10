Szok! Kaczorowska i Pela już nie są razem?! "Idealny" związek miał się zakończyć. "Rozstanie"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są razem od kilku lat. Ślub wzięli we wrześniu 2018 roku, niecały rok po tym, jak się poznali. Doczekali się dwójki dzieci, córeczek: Emilii oraz Gabrieli. Teraz jednak, jak twierdzi portal "Pudelek", po sześciu latach wspólnego pożycia zapadła decyzja o rozstaniu. Informację, mówiącą o tym, że Kaczorowska i Pela już nie są razem, miała potwierdzić tabloidowi osoba z bliskiego otoczenia pary. A co na to sami zainteresowani? - Skontaktowaliśmy się zarówno z Agnieszką Kaczorowską, jak i Maciejem Pelą. Gwiazda "Klanu" oświadczyła, że nie będzie tego komentować. W podobnym tonie wypowiedział się także jej mąż, który stwierdził, że na ten moment nie chce rozmawiać o swojej sytuacji rodzinnej. Żadne z nich nie zdementowało informacji o ich rozstaniu - podaje "Pudelek", który miał dodatkowo usłyszeć, że "na ten moment" para nie chce komentować zaistniałej sytuacji. Pozew rozwodowy nie wpłynął jeszcze do sądu, lecz niewykluczone, że stanie się to w najbliższym czasie. "Super Express" już skontaktował się z Kaczorowską, by zapytać ją o szczegóły i okoliczności zdarzenia. Czy faktycznie doszło do rozstania?

- Przepraszam, ja nie mam czasu teraz rozmawiać. Do widzenia - rzuciła w pośpiechu Kaczorowska i zakończyła rozmowę.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. W internecie uchodzili za parę idealną

W mediach społecznościowych Kaczorowska i Pela uchodzili za parę idealną. Ale od kilku tygodni na próżno było szukać ich wspólnych zdjęć. Ostatni raz pojawili się razem na ściance w czerwcu 2024 roku, na premierze singla Agnieszki Mrozińskiej. "Pudelek" podaje, że było jeszcze zdjęcie na Instagramie - 11 sierpnia, lecz zostało usunięte. Z kolei 1 października 2024 roku z palca Kaczorowskiej zniknęła obrączka. Gdy tylko dowiemy się więcej, wrócimy do sprawy.

