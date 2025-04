Cezary Żak chudy jak Tadzio Norek! Zrzucił 30 kilogramów i utrzymał wagę. Zdradził swój sekret

Cezary Żak to niesamowicie zdolny aktor, który ma prawdziwą rzeszę fanów w Polsce. Sympatię zaskarbił sobie wieloma kreacjami, ale szczególnie jedna z nich, czyli postać Karola Krawczyka z serialu "Miodowe lata", na zawsze pozostaje w sercach wielu jego wielbicieli. Motorniczy tramwaju, który przyjaźnił się z Tadeuszem Norkiem (granym przez Artura Barcisia), to ikoniczna postać polskich seriali. Nic więc dziwnego, że często powraca przy okazji rozmów na temat Cezarego Żaka. Teraz internauci żartują, że ostatnia przemiana sylwetkowa aktora upodabnia go do Tadzia Norka. Okazuje się bowiem, że aktor, zmagający się przez długi czas z chorobą otyłości, postanowił o siebie zawalczyć i wyszedł z tej walki zwycięsko. Zrzucił aż 30 kilogramów! Serwis Jastrząb Post w kwietniu 2025 roku podawał, że najważniejsze jest utrzymanie nowej, niższej wagi, co udaje się Cezarowi Żakowi do tej pory. To niezwykle ważne, bo wiele osób przy okazji odchudzania walczy później z efektem jo-jo. Jak tego wszystkiego dokonał gwiazdor "Miodowych lat"? Postanowił ujawnić swój sekret. Szczegóły poniżej.

Cezary Żak zdradza swój sposób na odchudzanie. Nigdy nie wierzył w "diety cud"

Cezary Żak zapewnia, że nie żadna "dieta cud" jest kluczem do sukcesu, a systematyczność i zmiana nawyków żywieniowych, które z czasem doprowadzą do zmian. Aktor tłumaczy, że nauczył się jeść mniej i rozsądnie, a ponadto poznał swój organizm, jego potrzeby i przyzwyczajenia. Od tego trzeba zacząć.

- Podjadanie to najgorszy wróg, nie tylko odchudzającej się osoby. Postanowiłem, że wydłużę swoje przerwy między posiłkami. Co prawda dietetycy zalecają, aby jeść częściej i mniej, ale na mnie to po prostu nie działało. Ja musiałem się najeść i dopiero wtedy mogłem wytrzymać bez kolejnych drobnych przekąsek - wyznał Cezary Żak dla serwisu Gazeta.pl.

Ogromnym wsparciem w całym procesie była dla aktora jego żona, Katarzyna Żak, która od początku wierzyła, że dopnie swego. Cezary Żak podkreśla, że zawsze może liczyć na jej wsparcie i podobnie było w zmaganiach z otyłością. - Żona wspierała mnie dobrym słowem, motywowała, a czasami po prostu była ze mną w trudach, jakie temu towarzyszyły. Ważne jest też dobre nastawienie, wiara, że się uda. Podobne głosy słyszę od innych osób z otyłością - podkreślał Żak w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". Pozostaje nam trzymać kciuki, że aktorowi uda się pozostać przy zdrowych nawykach.

Zobacz galerię: Cezary Żak schudł 30 kilogramów!

Sonda Cezary Żak i Katarzyna Żak. Lubisz tę parę? Tak Niekoniecznie, mam innych ulubieńców Trudno powiedzieć