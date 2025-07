Kaczorowska i Rogacewicz już razem trenują! A ona jeszcze nie ma rozwodu

Kaczorowska i Rogacewicz już trenują do "Tańca z Gwiazdami"

Marcin Rogacewicz - od niedawna rozwiedziony ojciec czwórki dzieci i Agnieszka Kaczorowska - jeszcze nierozwiedziona matka dwójki - nawiązali romans, który odbił się szerokim echem w mediach. Mimo że oficjalnie nie potwierdzają związku, z ich Instagrama dowiedzieliśmy się że byli razem niedawno na wakacjach, a ze zdjęć paparazzi - że wiją sobie razem gniazdko w nowym domu.

Agnieszka Kaczorowska zapewnia, że chce chronić prywatność i nie pokazywać związku, dlatego postanowili przyjąć propozycję Polsatu... do wspólnego tańczenia w parze w "Tańcu z Gwiazdami". Logiki brak, za to korzyści finansowe, np. na remont nowego domu, będą wymierne - nie dość, że oboje dostaną po kilka tysięcy za każdy odcinek programu, to w finale mogą wygrać 150 tysięcy - dla niej 50, dla niego 100. Jest więc o co walczyć!

Paparazzi przyłapali właśnie Agnieszkę i Marcina Rogacewicza pod salą treningową. Już ciężko pracują na parkiecie! Co ciekawe, Rogacewiczowi towarzyszył synek. Czyżby już ułożyli sobie z byłą żoną aktora relacje i podział opieki? Na to wygląda.

Agnieszka Kaczorowska planuje ślub z Rogacewiczem?

Agnieszka Kaczorowska, jako osoba która chroni swoją prywatność, z okazji urodzin udzieliła wywiadu w "Fakcie". Tam, zapytana czy planuje kolejny ślub (jeszcze się nie rozwiodła z Maciejem Pelą), odpowiedziała:

- Nie myślę o dalekiej przyszłości zbyt wiele. Jestem w takim momencie życia, że skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Życie nauczyło mnie, że myślenie, co będzie za 10 lat, nie jest nic warte. Wiadomo, że trochę w przyszłość się wybiega, bo planuje się pewne sprawy, wykańczam chociażby nowy dom, projekty zawodowe też wymagają zrobienia kalendarza, ale jedyne, o czym teraz marzę, to spokój każdego dnia.

Natomiast na pytanie o to, czy utraciła wiarę w miłość, odparła:

- Nie, w miłość nie tracę wiary, bo to najpiękniejsze co w życiu istnieje, tylko trzeba tę miłość odpowiednio zdefiniować. Prawdziwa miłość jest wolna, jest bezwarunkowa. Miłość ma różne oblicza – ta mamusiowa, opiekuńcza jest inna niż ta miłość partnerska, damsko-męska, czy nawet taka miłość do życia.

