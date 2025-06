Marcin Rogacewicz już po rozwodzie! To koniec jego małżeństwa, wyrok zapadł. Wystarczyła 1 rozprawa

Zaledwie 4 miesiące temu na jaw wyszło, że Marcin Rogacewicz, którego zaczęto łączyć z Agnieszką Kaczorowską, rozwodzi się z żoną. Był luty, gdy plotki o gwieździe "Klanu" i koledze po fachu, którzy mieli spotykać się na stopie prywatnej, przybrały na sile. Gdy gruchnęła wieść o rozwodzie, fani zaczęli łączyć kropki. Teraz aktor jest już wolny!

Zobacz także: Ujawniono, że serialowy gwiazdor rozwodzi się z żoną i matką 4 jego dzieci. Łączą go z Kaczorowską

Według nieoficjalnych informacji Agnieszka i Marcin mieli spędzać ze sobą coraz więcej czasu, aktor bywał w domu Kaczorowskiej. Maciej Pela, z którym Kaczorowska jeszcze nie zdążyła się rozwieść, bo zwyczajnie nie ma na to czasu, w rozmowie z mediami komentował całą sytuację.

Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi - mówił Pela Pudelkowi.