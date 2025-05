Pela to tatuś na medal! Te zdjęcia rozczulają do granic. A Kaczorowska w tym czasie... I TO Z KIM!

Maciej Pela z córkami. Tata na medal!

Paparazzi przyłapali Maćka Pelę z córkami podczas załatwiania sprawunków w jednym z warszawskich centrów handlowych. Były zakupy spożywcze i odzieżowe, przymierzanie bucików, kapelusików i innych rzeczy, które tak kochają małe dziewczynki. Cała trójka była w świetnych humorach i widać wyraźnie, że Maciek to tata na medal. Nie spuszczał wzroku z Emilki i Gabrysi, dokazywał z nimi cierpliwie, a po zakupach i zabrał na lody. Mimo że tancerz mocno przeżył rozstanie z matką swoich dzieci, a nawet musiał iść na terapię, to - jak widać - przy córkach robi dobrą minę do złej gry, by nie wprowadzać niepotrzebne go niepokoju w ich życie.

Agnieszka Kaczorowska pracuje i romansuje?

Tymczasem (jeszcze) żona Peli, Agnieszka Kaczorowska, ciężko pracuje w weekendy - do niedawna jeszcze w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie doszła do finału, a oprócz tego w spektaklu w którym gra jedną z głównych ról. Czymże jednak jest jest "tyrka", gdy w miejscu pracy przebywasz non-stop z bliską sobie osobą? Z pewnością towarzystwo Rogacewicza, z którym mocno zbliżyła się Aga, osładza jej ten trudny czas. "Sami piękni ludzie" - napisała tancerka na Instagramie przy nagraniu, na którym widać Marcina Rogacewicza i resztę teatralnej ekipy. Obydwoje grają bowiem w spektaklu "To tylko botoks".

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Co z tego wyjdzie?

Niedawno paparazzi przyłapali Agę i Marcina na czułościach w aucie, a nawet... pod agencją nieruchomości. Trzeba przyznać, że Kaczorowska szybko układa sobie życie, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie dostała rozwodu...

I biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno, bo na planie "Królowej Przetrwania" romansowała z kimś zupełnie innym.

Warto też zauważyć, że Marcin Rogacewicz również jest właśnie w trakcie rozwodu - z żoną, z którą był 11 lat i ma 4 dzieci - trzy córki i chłopca. Wszyscy razem stworzą "patchworkową" rodzinę? Czas pokaże...

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez 4 godziny usiłowali się dogadać przed pójściem do sądu!