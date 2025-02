Wielkie zmiany w życiu Marcina Rogacewicza. Rozwód i spacerki z Kaczorowską. A teraz jeszcze to

Marcin Rogacewicz nagle trafił na języki wszystkich. Na jaw wyszło bowiem, że aktor po latach rozwodzi się ze swoją żoną, a do tego przyłapano go na romantycznym spacerze z Agnieszką Kaczorowską, która również rozwodzi się z mężem. Ale to nie wszystkie zmiany w życiu gwiazdora.

Kilka lat temu głośno było o tym, że aktor, znany m.in. z serialu "Przyjaciółki", założył własny warzywniak. Był to sposób na zarobek w czasie, kiedy artyści nie mogli pracować. "Warzywniak u Aktora" działał na warszawskiej Woli. Cieszył się spory powodzeniem. Jednak kilka miesięcy temu nagle został zamknięty. Jak dowiedział się "Super Express", wszystko z powodu nawału pracy, jaki spadł na aktora.

- Marcin dostał rolę w serialu "Komisarz Alex". A że jest to duża, główna rola, a do tego serial kręcony był poza Warszawą, nie był w stanie pilnować na co dzień warzywniaka. A to nie sklep z mrożonkami. Tam towar musi być codziennie świeży - mówi nasz rozmówca.

Rogacewicz ma też powody do radości. Jak ustaliliśmy, kolejny sezon "Komisarza Alexa" będzie kręcony już w stolicy. Produkcja przenosi się z Łodzi do Warszawy, co oznacza, że aktor będzie miał blisko do pracy, a przez to znacznie więcej czasu. Wystarczy na spotkania - np. z Agnieszką Kaczorowską.

"Komisarz Alex" to wciąż jeden z najpopularniejszych seriali Telewizji Polskiej. Średnia widownia trzech pierwszych odcinków 21. serii wyniosła 975 tys. osób. Marcin Rogacewicz jest szóstym odtwórcą głównej roli w serialu.

