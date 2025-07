Agnieszka Kaczorowska ma dziś urodziny. Tak wyglądała jej droga na szczyt!

Agnieszka Kaczorowska kończy dziś 33 lata! Karierę zaczęła w "Klanie", a dziś jest rozpoznawalną aktorką, tancerką i influencerką. Jej droga do sławy to bardzo ciekawy przypadek. Sprawdźcie, jak to wyglądało.