Agnieszka Kaczorowska wraca do "Tańca z Gwiazdami". Co z Marcinem Rogacewiczem? Fani mają teorię!

W czwartkowe popołudnie Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie wiadomość, na którą czekało wielu fanów tanecznego show. Tancerka, znana z perfekcyjnych występów i ogromnego zaangażowania, wraca do programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Tylko nie mówcie nikomu. Już oficjalnie mogę potwierdzić, że kolejna edycja przede mną. Bo ja Wam nie mówiłam, ale ostatnio, będąc po przerwie, dopiero się rozgrzewałam

– ogłosiła Agnieszka Kaczorowska w opisie pod zdjęciem.

Fani nie kryli radości. W komentarzach zaroiło się od słów uznania.

Już nie mogę się doczekać. Powróciłam do oglądania TzG tylko że względu na Ciebie. Rozsiewasz magię swoim tańcem

Cudownie 😍😍bez Ciebie to nie byłoby to samo ❤️

Czekam z niecierpliwością, to będzie coś pięknego😍🔥

– pisali internauci.

Zobacz także: Agnieszka "Nie jestem niczyją kochanką" Kaczorowska w objęciach Marcina Rogacewicza

Rogacewicz w tanecznym duecie z Kaczorowską?

Choć nazwisko partnera Agnieszki Kaczorowskiej wciąż pozostaje tajemnicą, internet aż kipi od domysłów. A wszystko przez krótki komentarz Marcina Rogacewicza, który pod postem tancerki napisał "będę oglądał" oraz ostatnio opublikowane przez niego zdjęcie. Marcin Rogacewicz dodał na Instagramie nową fotkę profilową z opisem "#idzienowe" i… załączył do niego utwór "Tylko mnie poproś do tańca".

Dla wielu to było jak odpalenie lontu. Fani natychmiast zaczęli spekulować, że aktor znany m.in. z "Komisarza Aleksa" czy "Przyjaciółek" może pojawić się na parkiecie właśnie u boku Agnieszki.

Piosenka proroczo brzmi TzG ?? Tak bardzo bym chciała zobaczyć pana na parkiecie

Sam aktor odpowiedział na jeden z komentarzy pełnym niedowierzania "Serio?", co tylko dolało oliwy do ognia.

Nie jest tajemnicą, że taneczny duet Kaczorowska-Rogacewicz cieszyłby się ogromnym zainteresowaniem i gwarantował Polsatowi wysoką oglądalność. Choć para nie potwierdziła związku, ich wspólne zdjęcia, interakcje w mediach społecznościowych i wzajemna sympatia nie uszły uwadze fanów.

Kiedy premiera nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Choć dokładna data premiery kolejnej odsłony "Tańca z Gwiazdami" nie została jeszcze ogłoszona, wiadomo, że program powróci jesienią na antenę Polsatu. Zgodnie z tradycją – najpewniej w niedzielne wieczory.

Do tej pory potwierdzono udział m.in. Agnieszki Kaczorowskiej, Ewy Minge i Mai Bohosiewicz. Jeśli do tej listy dołączy Marcin Rogacewicz, możemy być pewni, że nowa edycja będzie jedną z najbardziej emocjonujących w historii programu.

W galerii poniżej znajdziesz zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej na rajskich wakacjach i jej (wkrótce byłego) męża Macieja Peli zajmującego się córkami.

To co Gurłacz zrobił po swoim tańcu wmurowało wszystkich. Wykrzyczał to na całe studio. Płakała jego żona i Kaczorowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.