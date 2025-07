Ewa Minge wystąpi w najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the stars". Wiadomość została ogłoszona podczas finału ostatniej, 16. serii, którą wygrała Maria Jeleniewska. Jej tanecznym partnerem był Jacek Jeschke. Z kim zatańczy Minge? Tego jeszcze nie wiadomo. Pewne jest, że projektantka będzie chciała pokazać się od jak najlepszej strony.

Aby nie dać plamy w rywalizacji ze znacznie młodszymi konkurentami, już podkręca formę!

Zobacz także: Ewa Minge hasała po ulicy w samym bikini. Odsłoniła oszałamiającą sylwetkę. Przyznała, że jednego ma już dość!

Ewa Minge nie jest najstarszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"

Minge ma 58 lat i zbliża się do wieku emerytalnego, ale do typowej seniorki jej daleko. Nie jest też najstarszą uczestniczką tanecznego show. Widzowie oglądali już popisy Grażyny Szapołowskiej czy Majki Jeżowskiej. Wiek Minge, która jest przecież bardzo wysportowana i wygląda dużo młodziej, niż wskazuje metryka, wzbudza jednak u niektórych odbiorców mieszane uczucia.

Pierwsze negatywne komentarze już się pojawiły. Syn mi wysłał, bo on jest szefem marketingu u nas. Ja wygrałam, bo powiedziałam, że coś takiego na pewno się pojawi: "Taka stara baba, jak się nie rozsypie, to niech tańczy". Ja należę do osób, które kiedyś przeżyły tragiczną falę hejtu, to spowodowało, że mam teraz skórę słonia. Mnie teraz nie można obrazić - stwierdziła pewna siebie Minge w rozmowie z "Super Expressem".

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Ewa Minge z zakazem od produkcji. Nie ma zmiłuj!

Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi Minge w 17. edycji programu.

Ja chciałabym mieć tancerza, który się nie będzie bał ze mną tańczyć i który podejmie się wyzwania tańczenia z osobą, która jest z jednej strony trochę szalona, ale z drugiej strony nigdy nie tańczyła. Znaczy, ja tańczę w ogóle dużo, jak pewnie większość z nas, ale nigdy rzeczywiście nie uprawiałam żadnego tańca towarzyskiego - wyznała projektantka Polsatowi.

Zobacz także: Szczupluteńka Ewa Minge założyła rękawice bokserskie. Aż się rwie do walki! Co za zdjęcia!

Ewa Minge już trenuje! "Walczy o życie", choć jeszcze nie weszła na salę treningową

Minge zgodziła się na udział w "Tańcu z Gwiazdami" i poważnie potraktowała nowe wyzwanie. Choć 17. edycja ruszy dopiero jesienią, możliwe że we wrześniu 2025 r., to Ewa już się wzięła za treningi. Póki co jeszcze nie na sali, ale... w wodzie.

Walka o życie trwa. Pracujemy nad formą do "Tańca z Gwiazdami" - napisała Minge żartobliwie na swoim profilu na instagramie.

Zobacz także: 58-letnia Ewa Minge podciągnęła rajtuzy pod sam biust. Stanik od bikini i obcisłe legginsy zrobiły swoje. Tylko zerknijcie!

Fani gwiazdy są zachwyceni jej staraniami, formą i wyglądem.

"Wow. Będę oglądać dla Pani", "Narodziny Wenus, jest Pani zjawiskowa", "Jesteś piękna", "A co to za Delfinek Uroczy?", "Wow, Ewcia ciało bomba" - komentowali internauci na widok pływającej Minge.

Zobacz także: Ewa Minge w mikroskopijnym bikini! Szok, że zbliża się do 60.

Zobacz więcej zdjęć. 58-letnia Ewa Minge paraduje po ulicy w skąpym bikini. Ale widoki!

Ewa Minge zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Projektantka nie boi się hejtu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.