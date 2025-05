Choć niedawno świętowała swoje 58. urodziny, Ewa Minge nie przestaje zadziwiać swoją energią, wyglądem i aktywnością. Projektantka, znana z odważnych projektów i niebanalnej osobowości, chętnie dzieli się swoim życiem z fanami na Instagramie. Tym razem opublikowała serię zdjęć z zagranicznych wojaży, na których zaprezentowała swoją szczupłą sylwetkę i stylowe stroje kąpielowe.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Ewa Minge potraktowana okrutnie! Jak tak można?!

Ewa Minge od lat zachwyca urodą i wdziękiem, ale równie często inspiruje szczerością oraz swoją autentycznością. Nowa seria fotografii powstała podczas zagranicznych wakacji, które - jak często podkreśla – są dla niej nie tylko czasem relaksu, ale też okazją do pracy i twórczych działań. Tym razem zdjęcia stanowią element współpracy z marką modową. Na jednym z ujęć Ewa pozuje na jachcie, ubrana w eleganckie bikini, które perfekcyjnie podkreśla jej długie nogi i wysportowaną sylwetkę. Na innym ujęciu przechadza się wśród tropikalnej zieleni, prezentując różowy kostium kąpielowy połączony z siateczkowymi spodniami.

Zobacz też: Finał "Tańca z Gwiazdami"! Na czerwonym dywanie zaroiło się od znanych twarzy. Doda odsłoniła dekolt, Ewa Minge szczuplutkie nogi, a Roxie Węgiel? Sami zobaczcie!

Internauci szybko zareagowali falą pozytywnych komentarzy. Obserwatorzy zachwycają się nie tylko wyglądem Minge, ale też jej pozytywnym podejściem do życia. W komentarzach pojawiają się słowa uznania za odwagę w łamaniu stereotypów związanych z wiekiem. Ewa Minge nie raz dodawała na swoje media społecznościowe odważne posty. Gwiazda wyjawiła jakiś czas temu, że i ona nie jest ideałem.

Mówiąc jednak o sobie, doczepiam włosy, rzęsy miałam ostatnio tydzień doczepione , bo alergia na klej je zabiła, razem z moimi co widać na zdjęciu. Puchnę rano jak balon od lat, bez klimakterium. Mam piegi, zmarszczki i wiotką skore. Chodzę regularnie od roku do @drplatkowska, walczę domowymi sposobami i używam filtru w aparacie. Dlaczego ? Bo lubię ! Mam resztki makijażu permanentnego, którego szczerze żałuje. Ideał nie istnieje - czytamy we wpisie projektantki.