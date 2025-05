Udział w popularnym show Polsatu to dla Ewy Minge nie tylko możliwość spróbowania sił w nowej roli, ale także osobiste wyzwanie. Projektantka od lat funkcjonuje w przestrzeni medialnej, jednak dotąd była obecna głównie jako ekspertka ze świata mody, charyzmatyczna osobowość medialna, a także filantropka. Teraz stanie przed zupełnie innym zadaniem – na parkiecie, w świetle reflektorów i pod czujnym okiem jury oraz widzów.

Projektantka przyznała, że propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami" otrzymała już wcześniej, ale dopiero teraz poczuła, że to właściwy moment. Choć program Polsatu cieszy się ogromną popularnością, nie każda decyzja obsadowa spotyka się z pozytywnym odbiorem.

Ewa Minge od lat budzi skrajne emocje – jej wyrazisty styl, otwartość w wypowiadaniu się na tematy społeczne i działalność medialna zawsze przyciągają uwagę, ale też prowokują do komentarzy. Niektóre przykro się czyta.

Pierwsze negatywne komentarze już się pojawiły. Syn mi wysłał, bo on jest szefem marketingu u nas. Ja wygrałam, bo powiedziałam, że coś takiego na pewno się pojawi: "Taka stara baba, jak się nie rozsypie, to niech tańczy". Ja należę do osób, które kiedyś przeżyły tragiczną falę hejtu, to spowodowało, że mam teraz skórę słonia. Mnie teraz nie można obrazić (...) Trzeba przez to przejść. Jeżeli człowiek przez to przejdzie i pozna te mechanizmy... Ja w ogóle myślę, że ja byłam prekursorką i hejt był na mnie trenowany. Wtedy powstawały te portale plotkarskie i one były bardzo krwiożercze - to wtedy byłam ofiarą hejtu. Dzisiaj tego nie ma, a to, co sądzą na mój temat anonimowi internauci, to mnie to kompletnie nie interesuje. Ja nie czytam tego typu komentarzy. Oczywiście tak jak powiedziałam - sprawdzamy, mamy od tego ludzi, ale od strony socjologicznej, ponieważ ja prowadzę szkolenia dla kobiet i mężczyzn - jak sobie radzić z hejtem. Mnie to interesuje od tej strony, jak pomóc innym ludziom. Zupełnie się nim nie przejmuję, żyjemy w Polsce. Ja jestem przekonana, że ogromny odsetek komentarzy, to będą komentarze negatywne. Media dzisiaj, państwa portale, wy jako dziennikarze jesteście inną grupą społeczną, aniżeli dziesięć lat temu i raczej dbacie o to, aby tego hejtu nie było, w związku z tym jakoś tak ostatnio cieszę się dobrą prasą - mówi nam Ewa Minge.