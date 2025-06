Szczupluteńka Ewa Minge założyła rękawice bokserskie. Aż się rwie do walki! Co za zdjęcia!

Ewa Minge wygląda jak marzenie - co do tego nie ma wątpliwości. Projektantka od lat pieczołowicie dba o swoje ciało i nawet gdy była niedługo po porodzie, a urodziła dwóch synów, prezentowała figurę godną modelki. Jej wygląd to jednak nie tylko zasługa dobrych genów. To przede wszystkim oddanie diecie i ćwiczeniom, które działają cuda, jeśli trenuje się systematycznie.

Teraz celebrytka pokazała swój trening bokserski! Wiedzieliście, że od lat uprawia ten sport?

Zobacz także: 58-letnia Ewa Minge podciągnęła rajtuzy pod sam biust. Stanik od bikini i obcisłe legginsy zrobiły swoje. Tylko zerknijcie!

Ewa Minge w rękawicach bokserskich ostro wali w worek. WOW!

Minge wielkimi krokami zbliża się do sześćdziesiątki, ale na najnowszych zdjęciach daleko jej do wizerunku emerytki. To waleczna kobieta w sile wieku! Do sieci trafiła sesja z Ewą w roli głównej. Wykonano ją podczas treningu z Krzysztofem Chudeckim. Na ujęciach widać Minge ubraną jedynie w obcisłe legginsy i kusy, stanikowy top. Były też ogromne rękawice bokserskie, które sprawiły, że rudowłosa gwiazda z burzą loków na głowie wydawała się jeszcze drobniejsza.

Ale filigranowa budowa nie przeszkodziła jej ani w rozgrzewce godnej profesjonalisty, ani w mocnym waleniu w worek treningowy. Minge uderzała to w niego, to w gruszkę bokserską, a wreszcie w dłonie trenera. Widać, że uwielbia ten sport.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Ewa Minge potraktowana okrutnie! Jak tak można?!

Ewa Minge weźmie udział w gali boksu

Krzysztof Chudecki, z którym ćwiczyła Minge, to pięściarz prowadzący własną akademię boksu, a przy okazji i trener. Okazuje się, że projektantka będzie gościć na gali organizowanej przez Chudeckiego 20 czerwca we Wrześni.

Zobacz także: Gwiazdy krytykują papieża Franciszka. "Czuję wielki wstyd za człowieka"

Proszę Państwa, odkrywamy karty! Z ogromną dumą ogłaszamy, że gościem honorowym naszej gali będzie niezwykła kobieta – Ewa Minge! To ikona polskiej mody, projektantka o międzynarodowej renomie – jej kreacje zachwycały na wybiegach w Rzymie, Paryżu czy Nowym Jorku, a nosiły je największe gwiazdy świata. Ewa Minge to synonim stylu, niezależności i siły. Jej twórczość od lat inspiruje, a odważne podejście do designu i życia sprawia, że pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny artystycznej. To dla nas ogromny zaszczyt gościć ją podczas naszej gali. Jej obecność nada wydarzeniu wyjątkowy charakter i klasę - czytamy na instagramowym profilu sportowca.

Zobacz także: Ewa Minge w mikroskopijnym bikini. Szok, że ona ma 58 lat!

Minge boks trenuje nie od dziś. Już trzy lata temu w sieci chwaliła się ujęciami w rękawicach bokserskich. Nagranie możecie zobaczyć niżej.

Zobacz także: Ewa Minge z talią osy i dzieckiem w wózku. Dopiero co została mamą, a wyglądała jak modelka

Zobacz więcej zdjęć. Ewa Minge teraz i 33 lata temu. Wciąż ma figurę jak modelka

Ewa Minge zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Projektantka nie boi się hejtu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.