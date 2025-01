Ewa Minge z talią osy i dzieckiem w wózku. Dopiero co została mamą, a wyglądała jak modelka

Synowie Ewy Minge, Oskar i Gaspar, dziś są już dorosłymi mężczyznami. Oskar ma 34, a jego młodszy brat 31 lat. Minge czasem wspomina o nich w mediach społecznościowych czy wywiadach, zawsze chwaląc ukochane dzieci. Mają wyjątkową więź.

Ostatnio projektantka pokazała zdjęcie, do którego pozowała ze starszym z chłopców. Był wtedy malcem, bo fotografię wykonano 33 lata temu. Ewa Minge była wtedy seksbombą!

Minge obecnie ma fantastyczną figurę. Projektantka wiele czasu poświęca na ćwiczenia, a że treningi łączy ze zdrowym stylem życia, efekty są widoczne gołym okiem. Okazuje się jednak, że Ewa zawsze miała doskonałe ciało!

Tak, tak, tak, to ja. Na słabej jakości fotografii, bo takie technologie były na wsi 33 lata temu. I On, mój syn Oskar Minge w swoim pierwszym pojeździe. Wózka zazdrościła mi cała okolica, bo przyleciał z USA od ukochanego wujostwa Oskara. Jak każda matka chciałam dla dziecka, to co najlepsze… cóż wózek był inny, w miarę wygodny, ale ze względu na to "w miarę" był jeszcze w domu jeden… bardziej tradycyjny - opowiedziała Minge, która obecnie projektuje nie tylko ubrania, ale i dziecięce wózki.